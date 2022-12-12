У дев’ятому пакеті санкцій Європейського Союзу передбачені обмеження проти працівників російських пропагандистських ЗМІ та артистів, наближених до Кремля. Про це повідомляє видання EUobserver, що ознайомилося із проектом санкцій.

Серед 144 фізичних осіб у санкційному списку згадані російські телеведучі Боріс Корчєвніков та Маріна Кім, співак Грігорій Лєпс, блогер Дмітрій Пучков, режисер Нікіта Міхалков і політолог та ведучий Сергєй Міхєєв.

Також обмеження будуть запроваджені проти п’ятьох керівників російських телевізійних компаній «Рен ТВ» і «ТВ-Новості» (юридична особа, за якою приховується канал російського іномовлення RT). Будуть зморожені активи в Європейському Союзі державних медіахолдингів ВГТРК і «Національна медіагрупа», «ТВ-Новості» а також Фонду стратегічної культури, який, на думку ЄС, використовується російською Службою зовнішньої розвідки. Крім того, три російські канали – «НТВ/НТВ Мір», «Россія 1» і «РЕН ТВ» – будуть позбавлені ліцензій на мовлення в країнах ЄС через серйозне викривлення та маніпулювання фактами з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС.

Ще, за даними EUobserver, санкції стосуватимуться чотирьох членів сім'ї Ковальчуків, які володіють компаніями у сфері ЗМІ та соціальних мереж і які є близькими друзями російського президента Владіміра Путіна.

Одна з них, Тетяна Ковальчук, є «третьою найбагатшою жінкою Росії зі статками у 600 млн доларів» і є співвласницею гірськолижного курорту «Ігора» під Санкт-Петербургом в Росії, «де дочка Путіна святкувала своє весілля», йдеться в документах ЄС.

EUobserver також підтверджує, що в санкційних списках присутні дві дочки та двоюрідний брат ватажка Чечні Рамзана Кадирова, а також міністри російського уряду, депутати, сенатори, регіональні губернатори, військові та чиновники.