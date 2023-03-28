Боєприпаси такого типу використовуються в багатьох гаубицях, які є на озброєнні України

Франція буде передавати Україні 2000 артилерійських снарядів, що вдвічі більше, ніж країна постачала раніше. Крім того, Франція найближчим часом планує передати обіцяну систему ППО SAMP/T.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в понеділок, 27 березня, в інтерв'ю виданню Le Figaro. Він зазначив, що збільшену кількість артснарядів планують передавати вже з кінця березня 2023 року.

«Ми також надаватимемо наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоїмо постачання 155-мм снарядів, з кінця березня їх буде надаватися 2 тисячі на місяць», – повідомив Себастьєн Лекорню.

Такі снаряди використовуються зокрема і в французьких САУ Caesar, які Франція надсилала ще у 2022 році. Також 155-мм боєприпаси використовуються у німецьких Pz 2000 та гаубицях FH-70.

Зазначимо, збільшення військової допомоги Франції може бути пов'язане зі спільним виробництвом 155-мм снарядів разом з Австралією, про що країни домовилися ще наприкінці січня 2023 року. З французької сторони участь у партнерстві братиме компанія Nexter, яка здійснює виробництво озброєнь та військової техніки.