Далекобійні уламково-фугасні снаряди калібру 155-мм

Австралія та Франція допоможуть Україні виробництвом 155-мм снарядів. Про це повідомив на спільній прес-конференції у Парижі міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, пише ZN.UA.

«Разом з міністром оборони Австралії Річардом Марлсом ми вирішили запропонувати нашу спільну допомогу Україні. Ідеться про наше спільне виробництво снарядів калібру 155 мм, яких потребує Україна», – наголосив Лекорню.

З французької сторони участь у партнерстві братиме компанія Nexter, яка здійснює виробництво озброєнь та військової техніки.

«Це частина підтримки, яку Австралія та Франція надають Україні, щоб переконатися, що вона здатна втримати цей конфлікт і припинити його на своїх власних умовах», – зазначив у свою чергу міністр оборони Австралії Річард Марлс, якого цитує BFMTV.

За його словами, це «багатомільйонний проект у рамках нової співпраці між австралійською та французькою оборонною промисловістю».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Італія і Франція домовились про спільне замовлення 700 ракет Aster-30 вартістю 2 млрд євро для франко-італійського ЗРК SAMP/T. Цю систему обидві країни планують надати Україні.