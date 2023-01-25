Щомісяця планується випускати 90 тис. 155-мм снарядів

США планують впродовж наступних двох років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500%, випускаючи щомісяця 90 тис. снарядів. Таке рішення пов'язане із зобов'язанням США допомагати українцям зброєю у війні проти Росії. Про це повідомляє видання The New York Times.

«Пентагон намагається збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500% впродовж наступних двох років, довівши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, якого не було з часів Корейської війни»,- зазначається в повідомленні.

При цьому передбачено інвестицію мільярдів доларів, щоби компенсувати дефіцит боєприпасів, спричинений війною Росії в Україні та створити запаси для майбутніх потенційних конфліктів.

Зусилля включатимуть розширення заводів і залучення нових виробників, що в США називають частиною «найагресивнішої за майже 40 років» модернізації бази оборонної промисловості США.

Йдеться про 155-мм некеровані снаряди для далекобійних гаубиць. Наразі вони випускаються на шести державних заводах приватними компаніями за контрактами з Пентагоном. Як пише The New York Times, обладнання на цих заводах застаріле, деякі з приміщень використовувалися для виробництва снарядів за часів Другої світової війни. У листопаді Пентагон уклав контракт із General Dynamics на будівництво нової лінії з виробництва корпусів снарядів на заводі в Техасі.

До слова, президент США Джо Байден готовий оголосити про передачу Україні значної кількості американських танків M1 Abrams вже цього тижня.