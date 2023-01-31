САУ Caesar в Україні

Франція передасть Україні 12 додаткових самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar та продовжить навчання українських військових. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьєн Лекорню.

За його словами, які цитує BFM TV, Україна отримає від Франції 12 нових САУ Caesar. Крім того, Париж направить до Польщі 150 своїх солдатів для навчання щомісяця 600 українських військових.

До літа французи планують навчити 2000 українських солдатів.

Лекорню не назвав точних термінів постачання нової партії гармат Caesar.

Нагадаємо, самохідна артилерійська установка Caesar – це 155-міліметрова гармата, встановлена на вантажівці, яка здатна стріляти шістьма пострілами на хвилину на відстань 40 кілометрів. Україна вже отримувала такі гаубиці від Франції і раніше. Також 19 таких гаубиць Україні пообіцяла Данія.