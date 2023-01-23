Естонія передала Україні десятки гаубиць

Естонія передасть Україні всі свої гаубиці калібру 155-мм. Вони увійдуть до останнього рекордного пакета військової допомоги, затвердженого 19 січня. Про це повідомив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

«Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні й хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні», – сказав посол Естонії, якого вранці в понеділок, 23 січня, цитує Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, 19 січня уряд Естонії ухвалив найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро, до якого увійшли:

десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;

тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;

сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами;

засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.

Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку українським військовим.

Додамо, що раніше про передачу Україні всіх своїх 155-мм гаубиць Caesar оголосила Данія.