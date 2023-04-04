США оголосили про новий пакет підтримки Україні на 2,6 млрд доларів
У пакет допомоги ввійдуть важкі боєприпаси та додаткове озброєння
США оголосила про новий пакет підтримки для України. Йдеться про 2,6 млрд доларів допомоги та важкі снаряди, які підходять до переданої західними партнерами техніки.
Про це повідомили у прес-службі міністерства оборони США у вівторок, 4 квітня. Пакет стане 35-ою передачею допомоги для України. Більшість коштів (2,1 млрд доларів) виділять в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), ще 500 млн доларів – в рамках президентської передачі (PDA).
«Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки», – повідомили у прес-службі міноборони США.
До нового пакету увійде низка боєприпасів, зокрема:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 120 мм;
- танкові боєприпаси калібру 120 мм і 105 мм;
- боєприпаси калібру 25 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW) та інше.
США оголосили також про передачу приблизно 400 гранатометів та 200 тис. боєприпасів до них, тактичних авто, мобільних станцій заправки, вантажівки та причепи.
В рамках USAI міноборони США передасть:
- додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- 10 мобільних реактивних систем з лазерним наведенням;
- зенітні боєприпаси калібру 30 мм і 23 мм;
- артилерійські снаряди калібру 130 мм і 122 мм;
- 122-мм ракети «Град»;
- Ракетні установки та боєприпаси;
- 120-мм і 81-мм мінометні системи;
- мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
- танкові боєприпаси 120 мм;
- системи Javelin;
- протиброньові ракети;
- високоточні авіаційні боєприпаси та інше.
До того ж, США оголосили про передачу приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до неї. З повним списком озброєння можна ознайомитися тут.