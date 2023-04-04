Пакет допомоги відбудеться в рамках двох програм

США оголосила про новий пакет підтримки для України. Йдеться про 2,6 млрд доларів допомоги та важкі снаряди, які підходять до переданої західними партнерами техніки.

Про це повідомили у прес-службі міністерства оборони США у вівторок, 4 квітня. Пакет стане 35-ою передачею допомоги для України. Більшість коштів (2,1 млрд доларів) виділять в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), ще 500 млн доларів – в рамках президентської передачі (PDA).

«Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки», – повідомили у прес-службі міноборони США.

До нового пакету увійде низка боєприпасів, зокрема:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 120 мм;

танкові боєприпаси калібру 120 мм і 105 мм;

боєприпаси калібру 25 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW) та інше.

США оголосили також про передачу приблизно 400 гранатометів та 200 тис. боєприпасів до них, тактичних авто, мобільних станцій заправки, вантажівки та причепи.

В рамках USAI міноборони США передасть:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

10 мобільних реактивних систем з лазерним наведенням;

зенітні боєприпаси калібру 30 мм і 23 мм;

артилерійські снаряди калібру 130 мм і 122 мм;

122-мм ракети «Град»;

Ракетні установки та боєприпаси;

120-мм і 81-мм мінометні системи;

мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;

танкові боєприпаси 120 мм;

системи Javelin;

протиброньові ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси та інше.

До того ж, США оголосили про передачу приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до неї. З повним списком озброєння можна ознайомитися тут.