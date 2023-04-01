Ракета ATACMS, запущена з реактивної установки М270 корейських військових

США не надають Україні ракет великої дальності ATACMS, але натомість розглядають інші варіанти, щоб надати українським військовим більше можливостей на полі бою, заявив голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

За його словами, США мають «відносно небагато» ATACMS, і військові повинні підтримувати власні рівні критичної зброї у своїх запасах.

«Діапазон дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть досягти цього діапазону. Є БПЛА, наприклад, які можуть це зробити. Британці мають пару систем. Тож це деякі речі, які ми розглядаємо», – сказав Міллі в інтерв’ю Defense One, пише CNN.

«Зараз ми не надаємо ATACMS», – сказав Міллі, зазначивши, що це політичне рішення і додав, що не буде нічого змінювати на майбутнє.

Ракета ATACMS має радіус дії близько 320 км, що набагато більше, ніж будь-яка система, яку США надали Україні до цього часу. Україна вже тривалий час просить у США ці ракети класу «земля-земля» великої дальності, які запускають за допомогою реактивних систем М142 HIMARS або М270, але постійно отримує відмову.