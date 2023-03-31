Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це модифікація традиційних авіаційних бомб

У Повітряних силах підтвердили використання української авіацією «розумних авіабомб» західного зразка JDAM. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Він наголосив, що ці бомби мають дещо меншу потужність, але вони надзвичайно високоточні.

«Ми використовуємо бомби, які називаються JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація ловолі успішно завдає ударів по важливих цілях. Ці бомби дещо меншої потужності, але надзвичайно високоточні. Хотілось би мати таких бомб побільше, щоби мати успіх фронті», – заявив Юрій Ігнат.

Про те, що США нададуть Україні керовані далекобійні бомби JDAM-ER повідомлялося ще наприкінці лютого.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це модифікація традиційних авіаційних бомб. Його розробили, щоби покращити їх точність і розширити сферу використання. Комплект JDAM складається з блоку хвостового оперення та додаткових крилець, які розміщують по середині бомби.

Оперення дає змогу бомбі маневрувати та змінювати траєкторію руху. Є модифікація системи – JDAM-ER – з крилами такої довжини, що перетворюють бомбу на своєрідну крилату ракету.