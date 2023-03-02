Щонайменше половина запланованого бюджету для допомоги Україні піде на боєприпаси

Американське видання Politico повідомило, що Євросоюз планує виділити на гаубичні снаряди для України 1 млрд євро. Загалом фонд ЄС вже надав 3,6 млрд євро військової допомоги Україні. Раніше Жозеп Боррель запропонував створити тристоронній план щодо забезпечення України боєприпасами та надати 1 млрд євро.

Про плани Європарламенту повідомили журналісти Politico у четвер, 2 березня. Видання заявило, що фонд готовий виділити 1 млрд євро для 155-мм артснарядів до гаубиць. «Нині потреби у видатках були визначені нечітко, але зараз ЄС робить великий акцент на артилерійські боєприпаси, оскільки українські сили ведуть виснажливі гаубичні битви з росіянами на сході, навколо таких міст, як Бахмут», – повідомили в Politico.

Посилаючись на документ ЄС, видання заявило, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель планує надати додатковий пакет фінансової допомоги, який піде на доставку боєприпасів. Ці кошти хочуть надати в рамках фінансової допомоги від ЄС у розмірі 2 млрд євро на 2023 рік.

«Згідно з документом ЄС, розробленим дипломатичною службою блоку, Європейською комісією та Європейським оборонним агентством, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель має намір запропонувати «надзвичайний пакет підтримки» в розмірі 1 мільярд євро, зосереджений на доставці боєприпасів. У документі говориться, що надзвичайний 1 мільярд євро має бути зосереджений на боєприпасах — «зокрема, калібру 155 мм» — щойно 2 мільярди євро поповнять Європейський фонд миру «введено в дію». Це означає, що половина цьогорічного поповнення має бути присвячена боєприпасам, головним чином снарядам, за словами чиновника ЄС», – зазначили у виданні.