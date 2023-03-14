У Румунії буде збудовано новий пороховий завод, а також створять потужності для виробництва боєприпасів. Це буде зроблено у співпраці з США та Південною Кореєю, заявив міністр економіки Румунії Флорін Спатару, пише TVR Info.

За словами Спатару, фінансування для будівництва заводу з виробництва пороху для боєприпасів вже виділено, партнерські відносини з США та Південною Кореєю укладені.

Міністр економіки Румунії нагадав, що раніше у країні був пороховий завод, але його закрили у 2004 році.

«Тепер ми створимо більші виробничі потужності для типів боєприпасів як натівського, так і не натівського зразка. На додаток до 800 мільйонів леїв (160 млн євро), виділених Міністерством економіки, ми також уклали платні партнерські відносини з американськими та південнокорейськими компаніями для початку промислового будівництва», – повідомив міністр Спатару.

Міністр наголосив, що пандемія і війна створюють нові реалії, і залежність від імпорту має бути менша.