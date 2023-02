Це вже другий завод боєприпасів у Болгарії, який відновлює роботу після повномасштабного вторгнення Росії

Для потреб України Болгарія відновила роботу заводу з вироблення боєприпасів. Підприємство вироблятиме снаряди калібру 122 мм спеціально для Збройних Сил України. Завод працюватиме вперше за 35 років, з 1988 року, розповіли журналісти The New York Times.

Підприємство почало виготовляти снаряди з 17 січня 2023 року, повідомило міністерство оборони Болгарії. «Завод припинив виробництво 122-міліметрових снарядів у 1988 році, коли Холодна війна добігла кінця. Вторгнення Росії в Україну перетворило зброю та боєприпаси радянських часів на критично важливу техніку. І ось у січні, через 35 років після того, як останні 122-міліметрові снаряди залишили завод «Терем», підприємство відновило виробництво», – розповіли журналісти The New York Times.

Крім заводу «Терем», в Болгарії працює завод у містечку Сопот, який значно збільшив виробництво зброї та снарядів від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Та попри підтримку, нестача боєприпасів для ЗСУ не зникає, зазначає видання. «Протягом останніх місяців Україна витрачає від 2 тис. до 4 тис. артилерійських снарядів щодня, але для звільнення окупованих Росією територій потрібно більше», – зазначили у виданні.

Підвищений попит на боєприпаси радянського зразка спонукнув до відновлення виробництва в Костенці. За даними The New York Times, місцеві мешканці були приємно здивовані відновленням роботи підприємства, оскільки місто тепер матиме більше робочих місць. Попри це, видання не уточнило, хто надає фінансування для налагодження виробництва боєприпасів. Журналісти The New York Times припустили, що за відновленням заводу можуть стояти західні партнери країн-союзниць України. «Західні країни намагаються знайти альтернативні джерела, вливаючи мільйони доларів у обхідні шляхи. І це приводить їх до деяких віддалених районів Східної Європи, таких як Костенець і маленьке містечко Сопот», – повідомили в The New York Times.

Раніше, у 2014 році на заводі «Терем» стався вибух. За словами колишнього депутата Народних зборів Болгарії Велізара Шаламазова, вибух стався через іскру, від якої здетонували боєприпаси під час утилізації. Через інцидент постраждало 10 людей.