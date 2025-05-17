Трамп оголосив про серію важливих телефонних переговорів із президентами Росії та України

Президент США Дональд Трамп у суботу, 17 травня, повідомив, що в понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з президентом Росії Владіміром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленський.

Трамп оголосив про серію важливих телефонних переговорів із президентами Росії та України, які відбудуться у понеділок, 19 травня. Зокрема, з Путіним він говоритиме про війну в Україні та обговорить питання торгівлі.

«Я телефонуватиму президенту Росії Владіміру Путіну в понеділок о 10:00 ранку. Тема розмови - припинення кривавої різанини, яка в середньому забирає життя понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень», – йдеться у повідомленні.

Після цього він проведе розмову з Зеленським та представниками країн НАТО.

«Потім я говоритиму з президентом України Зеленським, а потім разом із ним – з різними країнами-членами НАТО», – додав Трамп

Президент США висловив сподівання, що це буде продуктивний день і ці розмови стануть кроком до припинення війни.

«Буде оголошено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не мала б статися, закінчиться. Божого благословення нам усім», – наголосив Трамп.

Нагадаємо, нещодавно президент США відмовився називати Путіна перешкодою для досягнення миру в Україні. Натомість він вказав на відсутність «козирів» в українського президента Володимира Зеленського.