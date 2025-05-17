За словами Пєсков, зустріч президентів можлива як результат роботи делегацій

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у суботу, 17 травня, заявив, що зустріч Владіміра Путіна з президентом України Володимиром Зеленським можлива лише при досягненні певних домовленостей.

За словами Пєскова, зустріч президентів можлива як результат роботи делегацій. Проте спершу сторони мають досягнути певних домовленостей.

«Таку зустріч як результат роботи делегацій двох сторін при досягненні певних домовленостей цих делегацій вважаємо можливою, але саме як результат роботи і по досягненні певних результатів у вигляді домовленостей двох сторін», – сказав прессекретар російського президента.

Пєсков також заявив, що для Росії під час підписання документів між російською та українською делегаціями головним і принциповим є кандидатура підписанта від України.

Тим часом Financial Times повідомив, що Путін відмовився розглядати мирний план, запропонований США, Україною та європейськими партнерами.

«Реакція Росії змусила Віткоффа, який із лютого вже чотири рази зустрічався з Путіним, відкласти попередні плани щодо нової зустрічі з російським лідером цього тижня. При цьому особа, наближена до Віткоффа, заявила, що поїздка не була остаточно запланована», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 травня, у турецькому Стамбулі пройшли переговори між українською, російською та турецькою делегаціями. Зустріч тривала близько двох годин.

Під час перемовин сторони домовилися про обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000».