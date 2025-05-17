Президент США Дональд Трамп не став називати лідера Росії Владіміра Путіна перешкодою для досягнення миру в Україні. Натомість він вказав на відсутність «козирів» в українського президента Володимира Зеленського. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, передає CNN 17 травня.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи вважає він Путіна головною перешкодою для досягнення миру, Трамп уникнув звинувачень в сторону російського диктатора, заявивши, що Путін нібито втомився від російсько-української війни.

«Я думаю, що Путін втомився від усього цього. Він має поганий вигляд, і хоче здаватися кращим. Не забувайте, що це мало б закінчитися за тиждень. Якби він не загруз у багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п’ять годин», – заявив Трамп.

Водночас в ході інтерв’ю Дональд Трамп змістив акцент на Володимира Зеленського, апелюючи, зокрема, до «постійних нарікань» з боку українського президента в питанні передачі військової допомоги.

«Послухайте, у мене була дуже важка розмова із Зеленським, тому що мені не сподобалося те, що він сказав, і він не спрощував ситуацію. І я завжди казав, що у нього немає козирів, і у нього їх немає, знаєте, я чесно кажу. У нього немає козирів», – сказав Дональд Трамп.

За словами американського президента, врегулювати російсько-український конфлікт та укласти мирну угоду вдасться лише за його присутності. Саме тому він повинен зустрітися з Путіним особисто.

«Ми повинні зустрітися, і я думаю, що ми, імовірно, призначимо зустріч, тому що я втомився від того, що інші люди їздять і зустрічаються і все інше», – додав Трамп.

Президент США також зазначив, що в нього завжди є можливість ввести жорсткі санкції щодо Росії, однак він «не хотів би цього робити».

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі

10 травня Україна закликала російського диктатора Владіміра Путіна встановити 30-денне перемир’я. Однак Путін проігнорував заклик та виступив з пропозицією відновити прямі переговори України та Росії без попередніх умов. Володимир Зеленський прийняв пропозицію та заявив, що 15 травня чекатиме Путіна у Туреччині.

Сам Владімір Путін до Туреччини не прибув та направив делегацію, склад якої вважають «слабким». До групи російських перемовників увійшли заступник міністра закордонних справ Міхаіл Галузін, начальник Головного управління Генштабу російської армії Ігор Костюков, заступник міністра оборони Алєксандр Фомін на чолі з помічником Путіна Владіміром Медінським.

15 травня Володимир Зеленський повідомив, що не братиме участь у переговорах з росіянами у Стамбулі. Натомість він «з поваги до Трампа та Ердогана» направив делегацію на чолі з Рустемом Умєровим. Основною метою зустрічі президент назвав припинення вогню.

Уже в п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулись переговори між українською, російською та турецькою делегаціями. За даними телеканалу SkyNews, двогодинна зустріч між українсько-російськими делегаціями завершилася після того, як Москва висунула вимоги, які є «нереалістичними та виходять далеко за межі всього, що обговорювали раніше». Зокрема, ішлося, що Москва почала вимагати вивести українські війська з окупованих територій. Співрозмовник «Суспільного» в українській делегації повідомив, що Росія висунула умову виведення українських військ з територій, що не захопила воєнним шляхом, як передумову для режиму тиші.

Згодом голова української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що першочергово на зустрічі обговорювали потенційну зустріч Володимира Зеленського та Владіміра Путіна для переговорів, а також обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. За його словами, подробиці щодо перемовин повідомлять пізніше.