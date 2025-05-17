У суботу, 17 травня о 22:00, розпочнеться гранд-фінал 69-го «Євробачення». Цьогоріч пісенний конкурс організовують у швейцарському місті Базель. Український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray виступатиме під сьомим номером. Онлайн-трансляцію фіналу «Євробачення-2025» дивіться на ZAXID.NET.

Зазначимо, що голосування розпочнеться з початком першого виступу. Цьогоріч 50,7% результату залежить від глядачів, а 49,3% – він професійних журі.

Виступи учасників «Євробачення-2025» відбуватимуться в такій послідовності:

Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter; Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son; Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato; Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise; Литва: Katarsis – Tavo akys; Іспанія: Melody – Esa diva; Україна: Ziferblat – Bird of Pray; Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?; Австрія: JJ – Wasted Love; Ісландія: Væb – Róa; Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi; Нідерланди: Claude – C'est La Vie; Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME; Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro; Польща: Justyna Steczkowska – Gaja; Німеччина: Abor & Tynna – Baller; Греція: Клавдія – Asteromata; Вірменія: Parg – SURVIVOR; Швейцарія: Zoë Më – Voyage; Мальта: Міріана Конте – SERVING; Португалія: Napa – Deslocado; Данія: Sissal – Hallucination; Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu; Франція: Луан – Maman; Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia; Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm.

За прогнозами букмекерів, найбільше шансів на перемогу має шведський гурт KAJ із піснею Bara bada bastu. Серед фаворитів також Австрія, Франція та Нідерланди. Український Ziferblat напередодні фіналу втратив кілька позицій і наразі перебуває на 16-му місці.

Гурт Ziferblat, який представляє Україну, заснували 2015 року у Києві. До його складу входять Даниїл та Валентин Лещинські (вокаліст та гітарист), Федір Ходаков (барабанщик). Для «Євробачення» вони створили пісню Bird of Pray у стилі диско-фанку та гіпі 60–70-х років. Композиція розповідає про українців, які через війну розлучились з рідними.