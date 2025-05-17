Україна виступає у фіналі «Євробачення-2025»
Онлайн-трансляція конкурсу0
У суботу, 17 травня о 22:00, розпочнеться гранд-фінал 69-го «Євробачення». Цьогоріч пісенний конкурс організовують у швейцарському місті Базель. Український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray виступатиме під сьомим номером. Онлайн-трансляцію фіналу «Євробачення-2025» дивіться на ZAXID.NET.
Зазначимо, що голосування розпочнеться з початком першого виступу. Цьогоріч 50,7% результату залежить від глядачів, а 49,3% – він професійних журі.
Виступи учасників «Євробачення-2025» відбуватимуться в такій послідовності:
- Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter;
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son;
- Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato;
- Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise;
- Литва: Katarsis – Tavo akys;
- Іспанія: Melody – Esa diva;
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray;
- Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?;
- Австрія: JJ – Wasted Love;
- Ісландія: Væb – Róa;
- Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi;
- Нідерланди: Claude – C'est La Vie;
- Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME;
- Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro;
- Польща: Justyna Steczkowska – Gaja;
- Німеччина: Abor & Tynna – Baller;
- Греція: Клавдія – Asteromata;
- Вірменія: Parg – SURVIVOR;
- Швейцарія: Zoë Më – Voyage;
- Мальта: Міріана Конте – SERVING;
- Португалія: Napa – Deslocado;
- Данія: Sissal – Hallucination;
- Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu;
- Франція: Луан – Maman;
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia;
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm.
За прогнозами букмекерів, найбільше шансів на перемогу має шведський гурт KAJ із піснею Bara bada bastu. Серед фаворитів також Австрія, Франція та Нідерланди. Український Ziferblat напередодні фіналу втратив кілька позицій і наразі перебуває на 16-му місці.
Гурт Ziferblat, який представляє Україну, заснували 2015 року у Києві. До його складу входять Даниїл та Валентин Лещинські (вокаліст та гітарист), Федір Ходаков (барабанщик). Для «Євробачення» вони створили пісню Bird of Pray у стилі диско-фанку та гіпі 60–70-х років. Композиція розповідає про українців, які через війну розлучились з рідними.