Букмекери оновили ставки на «Євробачення-2025»: на якому місці Україна
Гурт Ziferblat виступить у гранд-фіналі під сьомим номером
У суботу, 17 травня, відбудеться гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Найбільше шансів на перемогу (40%) має шведський гурт KAJ із піснею Bara bada bastu. Україну під сьомим номером представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Букмекери прогнозують українцям 13-те місце. Усі прогнози можна відстежувати на сайті Eurovision World.
Зазначимо, що напередодні першого півфіналу 13 травня, на якому виступив Ziferblat, Україні прогнозували 15-те місце. За кілька днів гурт піднявся на дві позиції з ймовірністю перемоги в 1%.
Прогноз букмекерів на фінал 17 травня:
- Швеція: KAJ – Bara bada bastu;
- Австрія: JJ – Wasted Love;
- Франція: Louane – maman;
- Фінляндія: Erika Vikman – ICH KOMME;
- Нідерланди: Claude – C’est la vie;
- Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato;
- Швейцарія: Zoë Më – Voyage.
- Ізраїль: Yuval Raphael – New Day Will Rise;
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm;
- Мальта: Miriana Conte – SERVING;
- Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro;
- Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?;
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray;
- Греція: Klavdia – Asteromáta;
- Німеччина: Abor & Tynna – Baller.
Нагадаємо, що цьогоріч «Євробачення-2025» приймає швейцарське місто Базель. За перемогу змагатимуться 26 країн. ZAXID.NET публікував розклад трансляцій пісенного конкурсу.