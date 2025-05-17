Гурт KAJ зі Швеції, якому прогнозують перемогу на конкурсі

У суботу, 17 травня, відбудеться гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Найбільше шансів на перемогу (40%) має шведський гурт KAJ із піснею Bara bada bastu. Україну під сьомим номером представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Букмекери прогнозують українцям 13-те місце. Усі прогнози можна відстежувати на сайті Eurovision World.

Зазначимо, що напередодні першого півфіналу 13 травня, на якому виступив Ziferblat, Україні прогнозували 15-те місце. За кілька днів гурт піднявся на дві позиції з ймовірністю перемоги в 1%.

Прогноз букмекерів на фінал 17 травня:

Нагадаємо, що цьогоріч «Євробачення-2025» приймає швейцарське місто Базель. За перемогу змагатимуться 26 країн. ZAXID.NET публікував розклад трансляцій пісенного конкурсу.