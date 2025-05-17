Трансляції пісенного конкурсу розпочнуться о 22:00

У суботу, 17 травня о 22:00, у швейцарському місті Базель відбудеться фінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення». Гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray представить Україну й виступить під сьомим номером. Офіційним транслятором пісенного конкурсу в Україні є «Суспільне».

Порядок виступів на гранд-фіналі «Євробачення-2025»

Де дивитися «Євробачення-2025»:

Зазначимо, що о 21:00 на «Суспільне Культура» та на Youtube-каналі «Євробачення Україна» розпочнеться передшоу «Євробачення». Ведучими стануть Тімур Мірошниченко та телеведуча й акторка Монро. З 22:00 можна буде переглянути відео прямого ефіру із коментаторської Тімура Мірошниченка.

Також фінал конкурсу супроводжуватимуть жестовою трансліцією. Вона буде доступною у повноекранному форматі на «Суспільне Євробачення».

Додамо, що за перемогу на «Євробаченні-2025» змагатимуться 26 країн. Гурт Ziferblat у складі Даниїла та Валентина Лещинських (вокаліст та гітарист), Федора Ходакова (барабанщика) виступатиме під сьомим номером. Букмекери прогнозують українцям 13-те місце.