Гурт Ziferblat представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2025

Гурт Ziferblat, який переміг у національному відборі, представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2025» у першому півфіналі, що відбудеться 13 травня у швейцарському місті Базель. ZAXID.NET публікує повний текст пісні Bird of Pray разом із перекладом.

Ziferblat – Bird of Pray: повний текст пісні, переклад

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you (І я кличу тебе)

Fly (Лети)

Bird (Пташко)

I’m begging you (Я благаю тебе)

begging you please just (Благаю тебе, будь ласка, лише)

Live (Живи)

Share (Поділися)

My heart with someone who (Моїм серцем з кимось, хто)

Cares (Дбає)

Of (Про)

Me and my little bird of pray (Мене та мою маленьку молитовну пташку)

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

I call you (Я кличу тебе)

Fly (Лети)

Bird (Пташко)

I’m begging you (Я благаю тебе)

begging you just (Благаю, ти лише)

Care (Дбай)

Of (Про)

Me and my little bird (Мене і мою маленьку пташку)

Fly (Лети)

Like a Bird (Як пташка)

Where do you go (Куди ти йдеш?)

I’m begging you please just (Я благаю тебе, будь ласка, лише)

Live (Живи)

Share (Поділися)

My heart with someone who (Моїм серцем із кимось, хто)

Flies (Літає)

Bird (Пташко)

I’m begging you (Я благаю тебе)

Begging you please just (Благаю тебе, будь ласка, лише)

Live (Живи)

Share (Поділися)

My heart with someone who (Моїм серцем із кимось, хто)

Cares (Дбає)

Of (Про)

Me and my little bird of pray (Мене і мою маленьку молитовну пташку)