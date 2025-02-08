Ziferblat представить Україну на пісенному конкурсі з піснею Bird of Pray

Переможцем національного відбору на «Євробачення-2025» став гурт Ziferblat, який отримав 9 балів від журі та 10 – від глядачів. Ziferblat представить Україну з піснею Bird of Pray на пісенному конкурсі у швейцарському Базелі. Півфінали «Євробачення-2025» пройдуть 13 та 15 травня, фінал – 17 травня.

Найбільше балів від журі отримали Khayat (10), Ziferblat (9) та Маша Кондратенко (8), від глядачів – Ziferblat (10), MOLODI (9) та Маша Кондратенко (8).

Нагадаємо, переможця фіналу нацвідбору визначили за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). Глядацьке онлайн-голосування відбувалося в застосунку «Дія» та за допомогою СМС-повідомлень. У журі цьогоріч були Джамала, соліст гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець та солістка гурту Go-A Катерина Павленко, яких обрали глядачі через застосунок «Дія».

Нацвідбір транслювали у записі з міркувань безпеки (запис зробили за кілька годин до телетрансляції), а оголошення підсумків голосування відбувалось у прямому ефірі з укриття. Ведучими національного відбору цього року були Марія Єфросиніна, Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.

Історія гурту Ziferblat

Ziferblat заснований близько 10 років тому, до його складу входять 29-річні брати-двійнята Даниїл (соліст) та Валентин Лещинські (гітарист), а також 27-річний Федір Ходаков (барабанщик). Перший мініальбом «Кіносеанс» гурт випустив у грудні 2017 року. 2019 року випустили сингл «Вночі» та взяли участь у телевізійному конкурсі «X-Фактор» з ним.

У жовтні 2022 року гурт потрапив до лонг-листа нацвідбору на «Євробачення-2023», але до десятки перших не потрапив. У нацвідборі на «Євробачення-2024» Ziferblat посів другу сходинку, отримавши максимум балів (11) від журі та 8 балів від глядачів. У березні 2024 року гурт провів два концерти в Києві у клубі Atlas, квитки на які були повністю розпродані. Після цього, колектив провів свій перший тур Україною, загалом відігравши 11 концертів. У цьогорічному нацвідборі гурт був одним з фаворитів.