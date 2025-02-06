Уже 8 лютого в Україні відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2025

Уже 8 лютого в Україні відбудеться фінал національного відбору на «Євробачення-2025». Десять фіналістів змагатимуться за право представити країну на міжнародному конкурсі, що цього року пройде в Базелі, Швейцарія.

Згідно з актуальними даними букмекерської компанії Favbet, головними фаворитами нацвідбору є гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Коефіцієнт на їхню перемогу складає 1.90. Гурт виступатиме під номером 9.

На другому місці в рейтингу букмекерів – Маша Кондратенко з піснею No Time To Cry. Її шанси на перемогу оцінюють коефіцієнтом 2.50. Співачка виступить під номером 5.

Трійку лідерів замикає Fiinka. Коефіцієнт на її перемогу наразі складає 8.50. У фіналі нацвідбору співачка виступить з піснею «Культура» під номером 7.