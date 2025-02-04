До фіналу пройшли різноманітні виконавці, а їхні пісні охоплюють різні стилі та жанри, що обіцяє зробити фінал відбору яскравим і захопливим.

Уже 8 лютого в Україні відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2025. Десять фіналістів змагатимуться за право представити країну на міжнародному конкурсі, що цього року пройде у місті Базель, Швейцарія.

До фіналу пройшли різноманітні виконавці, а їхні пісні охоплюють різні стилі та жанри, що обіцяє зробити фінал відбору яскравим і захопливим.

Учасники фіналу Нацвідбору-2025

Влад Шериф

Співак, автор пісень, блогер і режисер музичних кліпів із Харкова. Минулого року Влад Шериф зняв кліп для фіналістки Національного відбору-2024 ANKA на пісню «Палала». Цього разу він сам побореться за шанс представити Україну на Євробаченні з піснею «Wind of change».

Абіє

Окрім творчості співачка займається волонтерством, виступаючи на фронті. Пісня, з якою Абіє боротиметься за право представити Україну на Євробаченні, має назву «Дім».

MOLODI

Колектив з Маріуполя, який представить у фіналі композицію «my sea». За словами колективу, це «пісня про дім, символом якого є море».

Future Culture

Future Culture – це київська музична формація, яка заснувалась у 2022 році. У фіналі нацвідбору на Євробачення вони представлять трек «Waste My Time».

Маша Кондратенко

Співачка, авторка пісень, акторка і блогерка родом із Шостки, Сумська область. Стала відомою завдяки ролі в серіалі «Школа» та участі в дитячому й дорослому сезонах «Голосу країни». У фіналі виконає пісню «No Time to Cry».

KHAYAT

KHAYAT справжній старожил Євробачення, адже це вже його третя спроба потрапити на сцену Євробачення. Цього року співак виступатиме з піснею «HONOR».

FIЇNKA

FIЇNKA (Ірина Вихованець) – співачка та акторка, яка стала 10-ю фіналісткою Нацвідбору-2025 за результатами глядацького голосування. У фіналі вона виконає пісню «Культура».

KRYLATA

Співачка та авторка пісень Krylata (Анастасія Завадська) минулого року не змогла пройти до фіналу, зупинившись на етапі лонглиста. Цього разу їй вдалося потрапити до десятки фіналістів із піснею «STAY TRUE».

Ziferblat

Гурт Ziferblat вже брав участь у Нацвідборі-2024, де став фіналістом і посів друге місце. Минулого року їхній трек «Place I Call Home» отримав найбільше голосів від журі, проте за підсумками глядацького голосування гурт опинився на 4 місці. Цього року вони змагатимуться за перемогу з піснею «Bird of Pray».

«ДК Енергетик»

«ДК Енергетик» – київсько-броварський постпанк-гурт, створений у 2022 році. Вони представлять на фіналі Нацвідбору трек «Сіль».

Нагадаємо, що переможця Національного відбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі та глядачів під час фінального концерту.

Вечір Євробачення стартує о 18:00 з передшоу, о 18:30 – старт трансляції Нацвідбору.