Хто братиме участь у нацвідборі на Євробачення-2025: повний перелік конкурсантів
Уже 8 лютого в Україні відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2025. Десять фіналістів змагатимуться за право представити країну на міжнародному конкурсі, що цього року пройде у місті Базель, Швейцарія.
До фіналу пройшли різноманітні виконавці, а їхні пісні охоплюють різні стилі та жанри, що обіцяє зробити фінал відбору яскравим і захопливим.
Учасники фіналу Нацвідбору-2025
Влад Шериф
Співак, автор пісень, блогер і режисер музичних кліпів із Харкова. Минулого року Влад Шериф зняв кліп для фіналістки Національного відбору-2024 ANKA на пісню «Палала». Цього разу він сам побореться за шанс представити Україну на Євробаченні з піснею «Wind of change».
Абіє
Окрім творчості співачка займається волонтерством, виступаючи на фронті. Пісня, з якою Абіє боротиметься за право представити Україну на Євробаченні, має назву «Дім».
MOLODI
Колектив з Маріуполя, який представить у фіналі композицію «my sea». За словами колективу, це «пісня про дім, символом якого є море».
Future Culture
Future Culture – це київська музична формація, яка заснувалась у 2022 році. У фіналі нацвідбору на Євробачення вони представлять трек «Waste My Time».
Маша Кондратенко
Співачка, авторка пісень, акторка і блогерка родом із Шостки, Сумська область. Стала відомою завдяки ролі в серіалі «Школа» та участі в дитячому й дорослому сезонах «Голосу країни». У фіналі виконає пісню «No Time to Cry».
KHAYAT
KHAYAT справжній старожил Євробачення, адже це вже його третя спроба потрапити на сцену Євробачення. Цього року співак виступатиме з піснею «HONOR».
FIЇNKA
FIЇNKA (Ірина Вихованець) – співачка та акторка, яка стала 10-ю фіналісткою Нацвідбору-2025 за результатами глядацького голосування. У фіналі вона виконає пісню «Культура».
KRYLATA
Співачка та авторка пісень Krylata (Анастасія Завадська) минулого року не змогла пройти до фіналу, зупинившись на етапі лонглиста. Цього разу їй вдалося потрапити до десятки фіналістів із піснею «STAY TRUE».
Ziferblat
Гурт Ziferblat вже брав участь у Нацвідборі-2024, де став фіналістом і посів друге місце. Минулого року їхній трек «Place I Call Home» отримав найбільше голосів від журі, проте за підсумками глядацького голосування гурт опинився на 4 місці. Цього року вони змагатимуться за перемогу з піснею «Bird of Pray».
«ДК Енергетик»
«ДК Енергетик» – київсько-броварський постпанк-гурт, створений у 2022 році. Вони представлять на фіналі Нацвідбору трек «Сіль».
Нагадаємо, що переможця Національного відбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі та глядачів під час фінального концерту.
Вечір Євробачення стартує о 18:00 з передшоу, о 18:30 – старт трансляції Нацвідбору.