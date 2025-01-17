За FIЇNKA віддали 79 699 голосів

Франківську виконавицю FIЇNKA обрали десятою фіналісткою нацвідбору на «Євробачення-2025». Про це у п’ятницю, 17 січня, повідомили у «Дії».

За результатами голосування в «Дії» десятою фіналісткою нацвідбору на «Євробачення-2025» стала FIЇNKA, за неї віддали 79 699 голосів. Всього в опитуванні взяли участь 262 170 українців.

Уже 8 лютого в «Дії» можна буде обрати представника України на «Євробачення-2025». Переглянути фінал нацвідбору можна буде у застосунку – на каналі «Суспільне Культура» в «Дія.ТV».

Повний список фіналістів:

FIЇNKA – «Культура»

Future Culture – Waste My Time

KHAYAT – HONOR

KRYLATA – STAY TRUE

MOLODI – my sea

Ziferblat – Bird of pray

Абіє – «Дім»

«ДК Енергетик» – «Сіль»

Маша Кондратенко – No time to cry

Влад Шериф – Wind of change

Раніше українці обрали журі Нацвідбору на «Євробачення-2025», ними стали Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.

Гранд-фінал «Євробачення-2025» відбудеться 17 травня, а півфінали – 13 та 15 травня 2025 року. Сам пісенний конкурс пройде на арені St. Jakobshalle.