Фінал Нацвідбору на «Євробачення» відбудеться 8 лютого 2025 року

У мобільному застосунку «Дія» завершилося голосування за склад журі Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2025». Голосування за трьох кандидатів у судді Нацвідбору тривало впродовж тижня, повідомили «Суспільне Євробачення» та сервіс державних послуг «Дія» в понеділок, 23 грудня.

Загалом свої голоси за кандидатів у судді Нацвідбору «Євробачення-2025» віддали 442 374 українці. Проголосувати можна було лише за одного кандидата. Найбільше голосів від українців отримали:

Джамала – 35,28% (156 048 голосів);

Сергій Танчинець – 20,24% (89 516 голосів);

Катерина Павленко – 11,84% (52 359 голосів).

Трійка переможців за крісла суддів Нацвідбору на «Євробачення-2025» (скриншот «Суспільного. Євробачення»)

«Тепер переможці мають підписати з “Суспільним” угоду про членство в журі. Якщо хтось не підпише – його або її місце забере наступний за голосами кандидат», – повідомило «Суспільне Євробачення».

До слова, цього року до переліку потенційних журі Національного відбору на «Євробачення-2025» ввійшли: Андрій Гуцуляк, Джамала, Дмитро Зезюлін, Катерина Павленко, Олег Псюк, Анна Свиридова, Сергій Танчинець, Катя Царик, Саша Чемеров і Дмитро Шуров.

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 грудня «Суспільне Мовлення» оприлюднило список фіналістів Національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2025». Наразі відомі імена дев’ятьох учасників конкурсу, ще одного – оберуть глядачі у застосунку «Дія» до 17 січня 2025 року. Фінал Нацвідбору на «Євробачення» відбудеться 8 лютого 2025 року, а безпосередньо міжнародний пісенний конкурс – у швейцарському Базелі у травні.