За участь у пісенному конкурсі змагатимуться 10 українських виконавців

У п’ятницю, 20 грудня «Суспільне мовлення» оприлюднило список фіналістів національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2025», який відбудеться у швейцарському Базелі. Наразі у списку є дев’ять учасників, десятого оберуть глядачі, повідомило «Суспільне».

Серед дев’ятьох фіналістів Національного відбору на «Євробачення»:

Future Culture – Waste My Time

Khayat – Honor

Krylata – Stay True

Molodi – my sea

Ziferblat – Bird of pray

Абіє – «Дім»

ДК Енергетик – «Сіль»

Маша Кондратенко – No time to cry

Влад Шериф – Wind of change

До списку фіналістів не потрапили такі виконавці:

Brykulets

Enleo

Fiїnka

Future Culture

Grisana

Mon Fia

Ranrawi

Starykova Hrystyna

Teslenko

Yagody

МУАЯД

«Слухай Сашу»

Десятого конкурсанта до фіналу нацвідбору визначать онлайн-голосуванням у застосунку «Дія» до 17 січня 2025 року. Фінал відбору на «Євробачення» відбудеться 8 лютого 2025 року, а безпосередньо пісенний конкурс – у травні.

Склад журі Національного відбору, як і минулого року, українці обирають онлайн – наразі у «Дії» триває голосування щодо того, хто буде оцінювати виконавців. Серед кандидатів:

Андрій Гуцуляк

Джамала

Дмитро Зезюлін

Катерина Павленко

Олег Псюк

Анна Свиридова

Сергій Танчинець

Катя Царик

Саша Чемеров

Дмитро Шуров

До слова, у 2024 році під час голосування у «Дії» стався збій, який не дозволив користувачам вчасно обрати учасника пісенного конкурсу.