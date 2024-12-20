«Суспільне» назвало фіналістів Нацвідбору «Євробачення-2025»
Десятого конкурсанта Нацвідбору глядачі зможуть обрати у застосунку «Дія»
У п’ятницю, 20 грудня «Суспільне мовлення» оприлюднило список фіналістів національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2025», який відбудеться у швейцарському Базелі. Наразі у списку є дев’ять учасників, десятого оберуть глядачі, повідомило «Суспільне».
Серед дев’ятьох фіналістів Національного відбору на «Євробачення»:
- Future Culture – Waste My Time
- Khayat – Honor
- Krylata – Stay True
- Molodi – my sea
- Ziferblat – Bird of pray
- Абіє – «Дім»
- ДК Енергетик – «Сіль»
- Маша Кондратенко – No time to cry
- Влад Шериф – Wind of change
До списку фіналістів не потрапили такі виконавці:
- Brykulets
- Enleo
- Fiїnka
- Future Culture
- Grisana
- Mon Fia
- Ranrawi
- Starykova Hrystyna
- Teslenko
- Yagody
- МУАЯД
- «Слухай Сашу»
Десятого конкурсанта до фіналу нацвідбору визначать онлайн-голосуванням у застосунку «Дія» до 17 січня 2025 року. Фінал відбору на «Євробачення» відбудеться 8 лютого 2025 року, а безпосередньо пісенний конкурс – у травні.
Склад журі Національного відбору, як і минулого року, українці обирають онлайн – наразі у «Дії» триває голосування щодо того, хто буде оцінювати виконавців. Серед кандидатів:
- Андрій Гуцуляк
- Джамала
- Дмитро Зезюлін
- Катерина Павленко
- Олег Псюк
- Анна Свиридова
- Сергій Танчинець
- Катя Царик
- Саша Чемеров
- Дмитро Шуров
До слова, у 2024 році під час голосування у «Дії» стався збій, який не дозволив користувачам вчасно обрати учасника пісенного конкурсу.