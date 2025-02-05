За пів години до фіналу Національного відбору, о 18:00, на глядачів очікує трансляція передшоу

8 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2025. «Суспільне» – офіційний транслятор Євробачення-2025 та Національного відбору – повідомило, що транслюватиме конкурс наживо на телебаченні, діджитал-платформах та радіо. Фінал Національного відбору на Євробачення-2025 буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою. Для забезпечення інклюзивності дублювання жестовою мовою буде доступним на всіх україномовних відеотрансляціях.

Де і коли дивитися

За пів години до фіналу Національного відбору, о 18:00, на глядачів очікує трансляція передшоу. У ньому ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва поділиться подробицями підготовки до фіналу. А глядачі переживуть ключові моменти Національного відбору зсередини: зазирнуть за лаштунки, побачать підготовку до шоу та масштаби роботи над ним.

О 18:30 розпочнеться трансляція фіналу Нацвідбору до Євробачення-2025, ведучими якого стали телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна, офіційний голос Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Стежити за трансляцією фіналу можна:

Як голосувати за свого фаворита?

Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Цьогоріч глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку Дія та за допомогою СМС.

Взяти участь в онлайн-опитуванні у застосунку «Дія» зможуть всі охочі віком від 14 років. Для цього буде потрібно зайти в застосунок Дія, в розділі «Сервіси» обрати «Опитування» та віддати свій голос за одного з 10 фіналістів.

Щодо СМС-голосування, абоненти мобільних операторів повинні відправити повідомлення на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника. З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного СМС-повідомлення за одного учасника фіналу.