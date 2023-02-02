Румен Радев неодноразово робив скандальні висловлювання на тему російської агресії проти України

В четвер, 2 лютого, президент Болгарії Румен Радев розпустив Національну асамблею і призначив дострокові парламентські вибори на 2 квітня. Своє рішення він мотивував «надією врегулювати тривалий політичний глухий кут і серйозні економічні проблеми». Про це пише AP.

Розпуск парламенту відбувся на фоні рішення парламенту Болгарії, який наприкінці минулого року затвердив у другому та остаточному читанні угоду між Болгарією та Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів. Радев, відомий своєю проросійською риторикою, розкритикував це рішення і поскаржився, що не зможе ветувати військові поставки в Україну, оскільки вони були ухвалені конституційною більшістю.

Радев також призначив тимчасовий уряд перед достроковими виборами 2 квітня, які стануть п’ятими в Болгарії за два роки. Зазначається, що Радев знову призначив 55-річного незалежного політика Галаба Донева, щоб залишитися на чолі тимчасового Кабінету міністрів, поки наступний парламент не обере членів чергового уряду.

Політична криза в Болгарії триває з 2021 року. Через значний розкол серед виборців і велике різноманіття політичних сил, жодній з партій не вдається сформувати уряд ані одноосібно, ані в коаліції. Політична невизначеність у Болгарії не дозволяє їй використовувати кошти ЄС для відновлення економіки, що дуже сильно постраждала внаслідок пандемії коронавірусу.

У свою чергу, президент Румен Радев неодноразово робив скандальні висловлювання на тему російської агресії проти України. Так, в листопаді 2021 року він назвав Крим «російським», після чого йому довелося виправдуватися. У квітні 2022 року, під час повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, Радев виступив проти поставок болгарської зброї в Україну під приводом небезпеки втягування Болгарії у війну.

По цій темі у президента Радєва виникали остійні суперечки з парламентською більшістю, де прихильники військової допомоги Україні чисельно переважають союзників Радева.