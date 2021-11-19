Румен Радев вважає Крим російською територією

Чинний президент Болгарії Румен Радев назвав Крим російською територією та заявив про неефективність санкцій ЄС проти Росії. Про це він заявив на дебатах перед другим туром президентських виборів, повідомляє «Європейська правда».

Радев заявив, що санкції проти Росії неефективні і закликав «більш прагматично співпрацювати з РФ».

«Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. Не в останню чергу ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом», – заявив Радев.

На уточнювальне запитання, «чий Крим?», Радев відповів: «Він зараз російський». За його словами, щодо Росії є багато спекуляцій, і тому найголовніше – шукати діалог з Москвою.

У свою чергу, його опонент Анастас Герджиков назвав Крим українською територією не залежно від того, який прапор над ним майоріє. Він сказав, що санкції проти Росії не можна скасовувати, доки не буде вирішено справу Криму та питання прав людини в Росії.

Він також зазначив, що відносини з Росією мають бути прагматичними, спрямовані на обмін інвестиціями та спільні економічні ініціативи.

У першому турі президентських виборів Радев набрав 49,42% голосів, а Герджиков – 22,83%.