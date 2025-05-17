На ярмарку пропонують безглютенові вареники і смажене морозиво

У суботу, 17 травня, в Палаці мистецтв у Львові відбувається щорічний фестиваль «Львівський ярмарок смаку». Це вже третій ярмарок, на ньому представлена продукція 50-ти крафтових виробників, повідомляє пресслужба ЛОВА.

«Львівський ярмарок смаку» – це щорічний фестиваль, що покликаний підтримати малих та середніх виробників органічних сертифікованих продуктів, сироварів та крафтових локальних виробників. Львівщину на фестивалі представляють 15 виробників.

На ярмарку можна скуштувати і придбати мед, чаї, каву, соки, перепелині яйця, безглютенові пельмені та вареники, сиродавлену олію, солодощі, м’ясні вироби, сири та іншу молочну продукцію, пастилу, джеми, в’ялені томати, приправи до страв, смажене морозиво та інше. Також на відвідувачів ярмарку чекають майстер-класи з дегустаціями та вікторини.

У ярмарку беруть участь ветерани, які почали власний бізнес у фермерській справі, а також переселенці. Захід триватиме до 19:00.

Ярмарок відбувається під патронатом міністерства аграрної політики та продовольства України та за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (QFTP).

Серед організаторів – Львівська обласна військова адміністрація, Львівська міська громадська організація «Екотерра», спільнота поціновувачів сиру ProCheese, Львівська міська рада.