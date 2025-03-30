На ярмарку ветерани представили продукцію власних підприємств

У неділю, 30 березня, на площі Ринок у Львові стартував перший у цьому році ветеранський ярмарок. Понад 20 підприємств ветеранів та їхніх родин представляли свою продукцію – від крафтових продуктів, випічки та кави до художньої кераміки, одягу й книжок. Цьогоріч ярмарок стане регулярним і відбуватиметься кожної другої та четвертої неділі місяця аж до 13 листопада.



Представниця громадської організації «Родини полеглих Героїв Львівщини» Вікторія Радик розповіла, що це вже п'ятий ярмарок ветеранського бізнесу у Львові, де ветерани та їхні родини представляють свою продукцію.

«Цього року працюватиме він кожну другу неділю. Тому радо усіх запрошуємо відвідати наш ярмарок. Бізнеси будуть найрізноманітніші – від шевронів, книг, прикрас і до їжі – ковбас, чаїв і навіть морозиво», – розповіла Вікторія Радик.

Смажене морозиво на ярмарку виготовляє ветеран Валерій Вінчиновський з дружиною.

«Цей бізнес за нами ходив добрих чотири роки. Коли чоловік повернувся з війни, вирішили, що відтягувати нема куди і треба розпочинати. Тепер даруємо гарні емоції як дітям, так і дорослим», – розповідає його дружина Лідія.

Найбільший ажіотаж на ярмарку викликала продукція Сергія Свириденка з Донеччини – крафтові сири і м'ясні делікатеси власного виробництва привертали увагу всіх відвідувачів.

На ярмарку можна придбати продукцію підприємств ветеранів та їхніх родин (фото ЛМР)

«У нас була ферма на Донеччині, зараз відновлюємо її на Волині. Усі вироби власного виробництва. Це натуральний ексклюзивний продукт, якого в магазині чи супермаркеті не купиш», – переконаний Сергій Свириденко.

Цьогоріч ярмарок ветеранського бізнесу стане регулярним і відбуватиметься через тиждень, кожної другої та четвертої неділі місяця, аж до 13 листопада. Працюватиме він з 10:00 до 16:00. Ярмарок проводять з ініціативи громадської організації «Родини полеглих Героїв Львівщини» за підтримки департаменту економічного розвитку Львівської міськради.

«Ярмарок є унікальною платформою для підтримки ветеранів, які повернулися з війни та розвивають власну справу, а також чудовою нагодою ознайомитися з якісними українськими товарами», – зауважила директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Інна Свистун.