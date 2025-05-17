У п’ятницю, 16 травня, соціологічна група «Рейтинг» провела загальнонаціональне опитування дорослого населення України на тему перемовин, що відбулися в Туреччині.

Згідно з результатами, більшість опитаних українців, а саме 74%, підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов. Тоді як 53% вважають останній візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини успішним. Проте лише чверть опитаних вважають, що переговори в Стамбулі наблизять Україну до миру, а 4% зазначили, що це може лише посприяти загостренню війни.

Також опитані вважають, що Україна повинна продовжувати демонструвати відкритість до переговорів, а 47% українців кажуть, що Зеленський повинен брати в них участь, навіть за відсутності російського президента Владіміра Путіна. При цьому думку 54% українців, Путін не бере участь у переговорах через небажання завершувати війну, а 22% вважають, що через страх.

Крім цього, «Рейтинг» повідомляє, що рівень довіри до президента Зеленського серед опитаних стабілізувався на позначці 70% – це вище, ніж на початку року, коли ця позначка коливалася у межах 53-58%.

Рейтинг довіри українців до Володимира Зеленського

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 травня, у турецькому Стамбулі пройшли переговори між українською, російською та турецькою делегаціями. Зустріч тривала близько двох годин.

Під час перемовин сторони домовилися про обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000».