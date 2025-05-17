Транснаціональній компанії тепер належить 25% у "мостиська драй порт"

Швейцарська компанія Medlog SA у травні викупила у бізнесмена Єгора Гребеннікова 50% українського оператора інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у транскордонному терміналі «Мостиська». Про це повідомляє Forbes Україна.

Тепер Єгору Гребеннікову належить 50% N’UNIT та 25% в «Мостиська драй порт». Ще 50% сухого порту в Мостиськах належать компанії «Лемтранс» Ріната Ахметова.

Переговори тривали близько року. Це перша подібна угода з транснаціональною компанією у логістиці від початку повномасштабної війни.

Medlog SA – логістичний підрозділ контейнерного гіганта Mediterranean Shipping Company (MSC), що є другим у світі за контейнерними перевезеннями після Maersk Group. Medlog працює у 90 країнах світу.

Mediterranean Shipping Company (MSC) – приватна сімейна судноплавна компанія, заснована в 1970 році. Вона має 900 морських суден і доставляє контейнерні вантажі до 520 портів по всьому світу.

Транскордонний термінал «Мостиська драй порт» (МДП) у 2021 році почала будувати компанія «Лемтранс». Порт будують поблизу залізничної станції «Мостиська-2» за кілька кілометрів від кордону України та Польщі. Ключовою особливістю МТД є наявність колій двох стандартів – 1520 на 1435 мм.