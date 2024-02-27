У Мостиському сухому порту перевантажують зернові, олію, контейнери та інші вантажі

У «Мостиському сухому порту» поблизу українсько-польського кордону на Львівщині додали послугу із перевантаження мінеральних добрив. Тут є митна зона, що дозволяє вивантажувати добрива на склад одразу після перетину кордону, повідомляє ЦТС.

На території терміналу є вісім колій, на яких можна одночасно приймати європейські вагони (колія 1435 мм) та перевантажувати добрива у вагони колії 1520 мм або на вантажні автомобілі.

Наявність митної зони, говорять у «Мостиському сухому порту», дозволяє підприємствам економити від 100 тис. грн за день простою потяга в очікуванні розмитнення.

Як повідомляв ZAXID.NET, «Мостиський сухий порт» розпочав роботу влітку 2022 року. Тут працює зерновий термінал, обладнаний насосними станціями для роботи з вантажами соняшникової і соєвої олій. Окрім того, тут приймають контейнерні вантажі.

Торік через «Мостиський сухий порт» пройшло 122 тис. тонн зернових вантажів, 62 тис. тонн наливних, 35 тис. тонн – генеральних (поштучних) і 37 тис. тонн балк-вантажів (навалювальних).