Участь у проекті візьмуть італійські інвестори

У селі Горонда Мукачівського району планують звести мультимодальний логістичний хаб для експорту зерна до країн ЄС Horonda Platform. Він розташовуватиметься за 40 кілометрів від найближчого пункту пропуску «Косонь-Барабаш» на українсько-угорському кордоні. У будівництво сухого порту інвестуватимуть, зокрема, національні італійські компанії, які займаються залізничними перевезеннями. Терміни спорудження хабу поки що не розголошуються.

На території сухого порту розмістять складські приміщення з контейнерами для зерна, соняшникової олії та інших сільськогосподарських товарів і перевантажуватимуть цю продукцію з широкої колії на вузьку, повідомили у Закарпатській ОДА.

«Поява такого сухопутного зернового коридору в нашому регіоні – це пріоритетне завдання, яке має загальнодержавне значення. Цей проект особливо важливий в умовах війни. Ми вдячні за велику довіру керівництву країни та міжнародним інвесторам», – зазначив голова ОДА Віктор Микита 16 листопада після зустрічі з італійськими інвесторами.

Участь у проекті Horonda Platform візьмуть національний оператор залізничних перевезень в Італії FS Holding та його дочірні компанії, що займаються вантажними перевезеннями та будівництвом і обслуговуванням рейкових колій, – Mercitalia Rail та Mercitalia Terminal. Логістичний хаб допоможе створити в області понад 200 робочих місць.

Додамо, що проект Horonda Platform презентували на українсько-італійській конференції з відбудови України у травні цього року під час візиту прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до Італії. Як пише Forbes.ua, раніше міністр економічного розвитку Італії Адольфо Урсо заявляв, що план розблокування українського експорту, який розробляється італійським урядом, передбачає створення інтермодальної транспортної магістралі за маршрутом Міжнародного транспортного коридору №5 (Венеція – Трієст/Копер – Любляна – Марібор – Будапешт – Ужгород – Львів – Київ). Для цього італійський уряд планує створити логістичну платформу, яка звʼяже Україну суходолом з інтермодальним портом Quadrante Europa у Вероні і далі з морськими портами північного сходу Італії, зокрема з Трієстом і Венецією.