Місія зосереджена на реконструктивній, пластичній, ЛОР- та щелепно-лицевій хірургії

У неділю, 18 травня, у Львові стартувала міжнародна хірургічна місія Reconstruction Mission, яку координує Благодійний фонд «Християнська медична асоціація України» (ХМА). У її межах до Львова прибула команда з восьми провідних спеціалістів зі США. Про це повідомляє БФ «ХМА».

Як повідомили у пресслужбі ЛМР, консультації хірурги проведуть у неділю, 18 травня, у відділенні невідкладної медичної допомоги дитячої лікарні святого Миколая на вул. Орлика, 4 (1-й поверх). Початок – о 14:00 і до останнього пацієнта. Попередня реєстрація не потрібна.

Упродовж наступного тижня – до 23 травня – американські хірурги оперуватимуть відібраних пацієнтів у чотирьох лікарнях Львова. Ідеться про такі медзаклади:

КНП ЛОР «Центр дитячої медицини»;

лікарня святого Миколая Першого ТМО Львова;

лікарня святого Луки Першого ТМО Львова;

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи.

Місія зосереджена на реконструктивній, пластичній, ЛОР- та щелепно-лицевій хірургії. Операції проводяться безоплатно у співпраці з українськими фахівцями.

Місію реалізовують LEAP Global Missions (формування команд хірургів), Ed’s Friends і RAZOM for Ukraine (фінансування проєкту). БФ «Християнська медична асоціація України» відповідає за координацію, логістику, комунікацію та стратегічну інтеграцію з українською медичною системою.

За словами організаторів, з початку реалізації Reconstruction Mission медичну допомогу вже отримали понад 800 пацієнтів – переважно діти та дорослі з мінно-вибуховими травмами, опіками та складними краніофасціальними ураженнями.

Наступні візити хірургів у межах місії до України заплановані вже найближчим часом.