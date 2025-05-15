Пацієнтка Діана з нейрохірургами Остапом Федорком (зліва) і Андрієм Дорощуком

Нейрохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона успішно прооперували 34-річну львів’янку, у якої під час вагітності виявили велику пухлину головного мозку. Спеціалістам вдалося врятували і маму, і новонароджену дівчинку.

34-річна львів'янка Діана потрапила до лікарні з харчовим отруєнням на 30-у тижні вагітності. Попри лікування, їй ставало дедалі гірше. А коли жінку госпіталізували до гінекологічного відділення, у неї стався перший епілептичний напад і почав затьмарюватися розум, а напади судом виникали один за одним.

«Це було раптово і страшно. Мій емоційний стан був дивний. У певний момент я почала відчувати наче втрачаю себе і свій розум», – каже жінка.

Результат МРТ-обстеження, яке зробили у лікарі, приголомшив Діану: у головному мозку є гігантська пухлина. Вона розташована в лобній ділянці і впливає на інтелект, психічний стан та поведінку. Новоутвір міг з'явитися давно, але вагітність пришвидшила його ріст, повідомили у лікарні.

Пологів пацієнтка могла не пережити. Міг виникнути набряк мозку, який би убив і маму, і дитину. Тож лікарі зібрали консиліум і розробили план порятунку.

«Давати вагітній препарати проти судом заборонено, аа видаляти пухлину ще більш небезпечно, адже наркоз може негативно вплинути на плід. Тож ми ухвалили рішення провести кесарів розтин на 31-у тижні вагітності. Операцію виконали колеги з лікарні св. Миколая. Все минуло успішно. Дитину відразу забрали неонатологи у відділення інтенсивної терапії», – каже керівник Центру нейрохірургії Остап Федорко.

У Діани народилася донечка. Тож тепер нейрохірурги могли вже рятувати маму. Операція тривала чотири години. Спеціалістам вдалося повністю видалити пухлину, розміром 6 на 8 сантиметрів.

На восьму добу після операції Діану виписали з лікарні. Її психіка стабільна, загроза життю минула. І мама скоро вперше зустрінеться зі своєю дjнечкою.