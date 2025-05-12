Мешканець Львівщини Роман Батюк вперше за останні 20 років звикає жити без кісти на шиї

Хірурги двох львівських лікарень видалили 70-річному мешканцю Львівщини гігінтський утвір на шиї, через який він не міг їсти і почав задихатися. Гігантську кісту, розміром понад 20 см в діаметрі, спеціалістам довелося видалили разом із під’язиковою кісткою пацієнта.

Пацієнт Роман Батюк вперше помітив на шиї припухлість ще 20 років тому. З часом гуля почала рости, але він до лікарів не звертався. І лише тоді, коли через неї чоловік не міг нормально ковтати та їсти і почав вночі задихатися, звернувся до спеціалістів лікарні св. Луки.

Розмір новоутвору вразив спеціалістів. Він був розміром як страусине яйце, понад 20 см в діаметрі, і вже перетискав горло пацієнта і міг його задушити, повідомили у медзакладі.

«Це серединна кіста 20-річної давності, яка прилягала до всього, що є на шиї. На ній і так небагато місця, а вона проросла в м’язи ротової порожнини, язик, трахею й до щитоподібної залози. Тому технічна складність була в тому, щоб акуратно відійти від всіх цих структур і забрати кісту, не пошкодивши при цьому нічого важливого», – каже хірург та медичний директор лікарні св. Луки Віталій Колодій.

До проведення складної операції спеціалісти залучили колегу з лікарні св.Пантелеймона, завідувача Центру голови та шиї Олега Ковтуняка. Спершу хірурги зробили розріз та забрали рідину, що наповнювала кісту, а тоді обережно відділили її стінки від інших структур та видалили разом із під’язиковою кісткою пацієнта. Це було необхідно зробити, аби не виник рецидив.

Зараз чоловік звикає жити без новоутвору на шиї та постійного дискомфорту. Лікарі радять вчасно звертатися по медичну допомогу, бо на ранніх етапах такі новоутвори ще не несуть серйозної загрози для життя і їх можна легше і швидше видалити.