26 лютого міністр оборони Естонії Ханно Певкур приїхав у Київ, де зустрівся з очільником українського міноборони Олексієм Резніковим

Естонія надасть України новий пакет оборонної допомоги для українських Сил спеціальних операцій. Про це 26 лютого повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час зустрічі з головою міноборони України Олексієм Резніковим.

Зазначається, що Ханно Певкур передав Олексію Резнікову символічні предмети з нового пакета допомоги, ймовірно, йдеться про польовий шпиталь.

«До пакета, переданого Україні сьогодні, входять гвинтівки, пістолети, безпілотні літальні апарати, тепловізори, генератори та зарядні пристрої, а також одяг», – вказано у повідомленні.

Естонія зробила пропозицію в Євросоюзі швидко придбати не менше одного мільйона 155-мм снарядів на допомогу Україні за рахунок спільних закупівель Євросоюзу.

Також у співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні два польові шпиталі та медикаменти на суму близько 15 мільйонів євро. Третій польовий шпиталь Естонія подарувала у співпраці з Нідерландами та Норвегією, які підтримали проект на 7,8 млн. євро. Він прибуде до України найближчими тижнями.

Загалом Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 млн євро, що становить понад 1% ВВП країни.