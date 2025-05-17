РСЗВ розроблена на базі автомобіля HMMWV

Національна гвардія України адаптує наявне озброєння до вимог сучасної війни. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко у суботу, 17 травня, показав модернізовану реактивну систему залпового вогню.

«Нова 122-мм установка, розроблена на базі автомобіля HMMWV, успішно пройшла випробування у 2024 році та була доопрацьована з урахуванням практичного бойового досвіду, побажань і відгуків від наших підрозділів», – йдеться у повідомленні.

За словами Півненка, модернізована РЗСВ не лише підвищує ефективність вогневої підтримки, але й демонструє інноваційний підхід до переозброєння. Її система базується на платформі HMMWY, яка забезпечує виняткову мобільність і прохідність. А завдяки відносно легкій конструкції та потужному двигуну, установка здатна розвивати швидкість до 100 км/год і долати складну місцевість.

Компактні габарити роблять систему малопомітною для російських засобів розвідки, що дозволяє реалізовувати тактику швидких ударів із подальшим відходом.

Максимальна дальність стрільби РСЗВ становить до 40 км, а пусковий модуль вміщує до 6 ракет калібру 122 мм. Тоді як ключовою особливістю модернізації стала інтеграція сучасних цифрових систем управління вогнем і наведення. Також на РСЗВ встановлені системи радіоелектронної боротьби, які дозволяють протидіяти ворожим дронам і засобам радіолокації.

Півненко додав, що система значним чином вписується в тактику маневреної війни, де швидкість і скоординованість є вирішальними.

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