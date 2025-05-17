Про плани Укрнафти на Олеську ділянку ішлося з осені минулого року

ПАТ «Укрнафта», що входить в структуру НАК «Нафтогаз України», офіційно отримало дозвіл на розробку Олеської ділянки вуглеводнів у Львівській та Івано-Франківської областях. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на відповідний наказ голови Державної служби геології та надр України Олега Гоцинця від 12 травня.

Додамо, що йдеться про спецдозвіл, що з 2014 року належав Chevron Ukraine B.V. і ТОВ «Надра Олеська». Передача прав відбулася згідно з угодою про розподіл продукції та рішенням уряду. Про плани «Укрнафти» на цю ділянку у Львівській області заговорили восени минулого року.

Нагадаємо, ТОВ «Надра Олеська» у 2013 році було однією зі сторін угоди про розподіл продукції між Україною і компанією Chevron. Ідеться про сланцевий газ, видобуток якого планували розпочати на Олеському родовищі газоносних сланців Україна і компанія Chevron.

Також тоді планувалося розвідувати і розробляти інше родовище сланців в Україні – Юзівську площу на сході країни. Запаси сланцевого і природного газу на обох ділянках, за оцінками Державної служби геології і надр України, становлять близько 7 трлн кубометрів. На Олеське родовище припадає близько 3 трлн кубометрів корисних копалин.

Інвестиції на видобуток сланцевого газу на території Львівської та Івано-Франківської областей на початковий пошуковий період мали становити 350 млн доларів, а загалом – понад 10 млрд доларів США. Після вторгнення Росії в Україну у 2014 році, компанія Chevron вийшла з угоди, а згодом припинила роботу в Україні.