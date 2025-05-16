Відео з кур'єром стало популярним у соцмережах

ТРЦ Victoria Gardens організує великий концерт кур'єра служби доставки Bolt, 26-річного Дениса Омелі, який зіграв на піаніно, яке стоїть у холі торгового центру. Відео з кур'єром 14 травня опублікувала львів'янка Анна Бура. У коментарі ZAXID.NET директор Victoria Gardens Ярослав Тимочко розповів, що для ТРЦ було важливо підтримати талант хлопця.

Відео з грою на піаніно Victoria Gardens опублікувала на своїх соцмережах із закликом знайти музиканта. Денис Омеля відгукнувся у коментарях до одного з дописів.

«У соцмережах стало вірусним відео, де кур’єр у ТРЦ грав на піаніно, і ми побачили у ньому унікальний талант. Тому нам було дуже важливо знайти цього хлопця, щоб підтримати його і дати можливість поділитися своїм мистецтвом з більшою аудиторією. Ми вже зв’язалися з Денисом Омелею – так звуть нашого талановитого піаніста – і запропонували організувати його великий концерт у ТРЦ», – сказав Ярослав Тимочко.

На опублікованому відео Денис Омеля з терморюкзаком та у велосипедному шоломі грає на піаніно. Інструмент стоїть в центральному атріумі ТРЦ біля жовтого авто з фільму «Я, Побєда і Берлін».

Зазначимо, що крім роботи кур'єром, хлопець викладає у Львові гру на фортепіано. У коментарі ZAXID.NET Денис Омеля розповів, що працює кур’єром всього один тиждень. У ТРЦ він сів зіграти, коли приїхав забирати замовлення. Хлопець виконав свою авторську композицію.

Піаніно «Україна», на якому зіграв Денис, евакуювали з Бородянки Київської області. Його встановили у ТРЦ два місяці тому. Ярослав Тимочко розповів, що відвідувачі Victoria Gardens часто грають на цьому інструменті.

«Це не просто музичний інструмент, а символ історії та надії. Виробництво таких інструментів припинилося після банкрутства Чернігівської фабрики у 2000 році. Група компаній "Октава" евакуює та реставрує такі піаніно, щоб вони служили людям та надихали на творчість. Піаніно "Україна" евакуювали з гарячої точки – міста Бородянка. Його відреставрували для благодійних заходів та культурного розвитку групою компаній "Октава" у межах проєкту Voice of Life», – розповів ZAXID.NET Ярослав Тимочко.

За його словами, у Victoria Gardens є плани бути не лише місцем покупок, а й центром культурного життя.

Зазначимо, що проєкт Voice of Life з відновлення та реставрації піаніно «Україна», які евакуювали із зон бойових дій, започаткували 2023 року. Його амбасадором є засновник і соліст Pianoбой Дмитро Шуров.

Відреставроване піаніно «Україна». Фото зі сторінки Victoria Gardens

Додамо, що ТРЦ Victoria Gardens працює з 2016 року за адресою вулиця Кульпарківська, 226 А і є одним із найбільших на заході країни. Площа магазинів та закладів становить 57,1 тис. м². У Victoria Gardens є понад 200 магазинів, кінотеатр, дитячий розважальний центр, боулінг-клуб, продуктовий гіпермаркет «Сільпо». З 2018 року контрольний пакет акцій ТРЦ належить кіпрській компанії Dragon Capital Investments Limited.