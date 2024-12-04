У середу, 4 грудня, в центральному атріумі львівського ТРЦ Victoria Gardens виставили жовту «Побєду», машину з фільму Ольги Ряшиної «Я, Побєда і Берлін».

Авто, що брало участь у зйомках фільму за твором Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) має який час пробути у торговому центрі та стали оригінальною фотозоною, а тоді його мають перемістити на одну з львівських вулиць.

Машина пробуде у ТЦ до весни

Нагадаємо, книгу «Я, Побєда і Берлін» надрукувало видавництво «Фоліо» ще 2006 року. Це був літературний дебют співака, телеведучого та фронтмена гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка.

Зйомки проходили у Львові, Києві та Берліні. До Німеччина «Побєда» не поїхала. Вона «грала» свою роль у подвір’ї львівської Ратуші, що перетворилось на один із не надто лагополучних кварталів німецької столиці.

Іван Бліндар

Як розповів продюсер фільму Олексій Терентьєв, машину знайшли у Запоріжжі. Авторам картини було важливо, щоб вона була автентичною. Потім її переробили так, щоб там можна було ставити камеру. Так яскраво-жовта машина стала повноцінною персонажкою картини.

Свою «колегу» по зйомках представили продюсери картини Олексій Терентьєв та Юрій Артеменко, а також виконавці головних ролей Іван Бліндар та Марія Стопник. Вони розповіли про найцікавіші моменти зйомок фільму. Зокрема Іван Бліндар розповів про те, як знімали один із напружених епізодів, коли машина застрягла на залізничних рейках. До слова, обидва актора працюють у Франківському драмтеатрі, тож їх роботи на сцені можна побачити найближчими днями у Львові.

Марія Стопник

Пісні «Скрябіна» виконав Зіновій Карач.

Нагадаємо сюжет фільму. 90-ті. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма (Іван Бліндар) вирушає зі своїм другом Бардом (Володимир Гева) до Берліна на старій «Побєді». Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти її на шестисотий «Мерс». Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі (Марія Стопник) повернутися додому на новій машині, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Проте все йде не за планом.

У прокаті картина зібрала 58 млн гривень. Після прокату у кінотеатрах фільм є доступним на стрімінгових платформах. Також він встиг побувати у прокаті в Німеччині, Австрії та Польщі та в інших країнах.

А за планами щодо машини вона має стати своєрідним артефактом пам’яті Кузьми на одній із львівських вулиць.

Фото Катерини Сліпченко