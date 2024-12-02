Цього тижня Львів уже готується до зимових свят. Тож переважають саме такі концерти та вистави, які налаштовують на різдвяний настрій. Розповідаємо, що можна побачити чи почути щодня протягом тижня у місті.

2 грудня, понеділок

Етногурт Yagody та музично-театральний перформанс «Сади Пам'яті»

Фіналісти нацвідбору на «Євробачення-2024» етногурт Yagody (на головному фото) дасть свій перший сольний концерт у Львові. І це буде музично-театральний перформанс «Сади Пам'яті».

Разом із етногуртом, який того вечора у супроводі хору представить унікальні народні пісні в сучасному аранжуванні, на сцену вийдуть популярні українські актори театру і кіно Олексій Гнатковський, Віктор Жданов, Римма Зюбіна, Олег Стефан, Зоряна Дибовська та Сафіє Лентер-Кизи.

«"Сади Пам'яті" символізують зв'язок поколінь, коріння яких глибоко вростає в землю, живить і зберігає історії минулого. У цьому саду пам'ять зростає, оновлюється і передається далі – так само, як українські народні пісні, які ми виконуємо. Наша культура та історія – не застиглі, а живі й здатні проростати новими змістами. Ми повернемо вас до витоків – у сад пам’яті, де лунають голоси наших предків, які залишили нам силу свого духу і непохитну віру в краще», – розповідає Зоряна Дибовська, засновниця і учасниця гурту Yagody.

У «Садів пам’яті» є й благодійна місія. Ціль – 3 млн гривень, які спрямують на закупівлю РЕБів для 5-ти бригад Збройних Сил України.

Театр ім. М. Заньковецької, 19:00

3 грудня, вівторок

Виставка «Людиноцентризм»

У Пороховій вежі (на фото) відкривається виставка «Людиноцентризм», де можна буде дослідити зв’язок між природою та людським буттям, відображеним через символіку дерева. На виставці «Людиноцентризм» представлені творчі роботи студентів кафедр художнього дерева та монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв, а також фондові роботи кафедри художнього дерева ЛНАМ, створені в період з 2003 до 2017 рр., які демонструють дерево як матеріал в різних формах.

Дерево – матеріал, який супроводжує людство від найдавніших часів і залишається частиною культури донині. Ця виставка підкреслює нові грані його як мистецького матеріалу, здатного не лише передавати естетичні якості, але й втілювати емоції, що нагадують про людську сутність. У сучасному мистецтві дерево стає засобом вираження, що торкається фізичних та моральних аспектів життя. Різні породи дерева, їхні фактури та кольори, які нагадують тепло людської шкіри, об’єднані в експозиції та передають відчуття живого. Художники підкреслюють природне тепло матеріалу, його символічне значення та близькість до людини.

Виставка триватиме до 8 грудня.

Порохова вежа, 16:00

4 грудня, середа

«Солодка Даруся», Франківський драмтеатр

«Солодка Даруся» – драма на дві дії за мотивами однойменного роману Марії Матіос у постановці Ростислава Держипільського.

Найкращі солодощі можуть перетворитись на гірку отруту, наймиліша людина – на ворога, любов – на прокляття, а німота буває сильніша від найгучніших слів. Односельці вважають німу Дарусю божевільною та подейкують, що їй не можна… цукерок.

Приголомшуюча вистава-одкровення, що стала сенсацією в театральному житті України та краща, за словами авторки, постановка культового твору.

Вистава-володарка премій багатьох театральних фестивалів, яка зібрала аншлаги не лише в Україні та Європі, а й по той бік Атлантики.

У 2009 та 2010 роках драма «Солодка Даруся» номінувалася на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Режисура, сценічне рішення, музичне оформлення – Ростислав Держипільський

Пісенна режисура – Наталія Половинка

Пластичне рішення – Андрій Кирильчук

Театр ім. М. Заньковецької, 18:30

5 грудня, четвер

Концерт «Джазовий феєрверк»

Там, де завершуються класичні стандарти, де скасовуються заборони, а почуття та емоції наповнюють кожну ноту, проходить межа між усім, що ви чули раніше та нестримними танго і джазом.

Ці незалежні музичні напрямки єднають суперечливі історії, адже кожному із них довелось вибороти своє право звучати на великій сцені. Однак, подібно до стихійності вогню, переповнені емоціями мелодії швидко запалили велику любов у серцях мільйонів слухачів.

Переконатись у їх магнетичному впливі можна разом з джазовим тріо Ірини Козачук, Тараса Пастушка, Олександра Демʼянюка, а також Академічного камерного оркестру «Віртуозів Львова» (на фото) під керівництвом Юрія Скрипника.

У програмі твори Астора Пʼяццолли та Роберто Молінеллі

Львівська філармонія, 19:00

6 грудня, п’ятниця

Концерт «Рунчак, Веберн, Гайдн, Равель»

Світова прем’єра твору українського митця, культові композиції велетів ХХ століття Веберна та Равеля, а також взірець класичної симфонії Гайдна. Концерт для квінтету дерев’яних духових інструментів та симфонічного оркестру Володимира Рунчака – особливий твір, де солістом, всупереч звичаю концертного жанру, виступає не одна людина, а цілий квінтет. Спеціальне замовлення квінтету дерев’яних духових інструментів Wind5 з Польщі спричинило вияв творчої фантазії одного із найвідоміших в Європі українських митців Рунчака. Музика представить квінтет як солістів серед рівних, що взаємодіють із фактурою симфонічного оркестру. Виступ пройде під орудою Вінсента Козловського (на фото), улюбленця львівської публіки, що часто приїздить диригувати з дружньої Польщі новітню українську музику та шедеври ХХ століття.

Програма:

Володимир Рунчак. Концерт для квінтету дерев’яних духових інструментів та симфонічного оркестру (світова прем’єра)

Антон Веберн. Симфонія тв. 21

Йозеф Гайдн. Симфонія № 99

Моріс Равель. Гробниця Куперена

Виконавці:

Квінтет духових інструментів “Wind5”:

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії

Вінсент Козловський, диригент

Львівська філармонія, 19:00

7 грудня, субота

Зимовий концерт львівського дитячого оркестру

Протягом трьох місяців учасники Львівського дитячого оркестру (ЛДО) збиралися на спільні репетиції для підготовки нової концертної програми. Вони хочуть поділитися своїми успіхами та подарувати чудовий настрій прийдешніх свят та справжньої дитячої радості.

В програмі концерту прозвучать добре знані та впізнавані музичні уривки з відомих фільмів, запальні латиноамериканські ритми, та звичайно українські святкові передноворічні мелодії.

Разом з оркестром на сцені концертного залу Львівської національної філармонії виступатимуть учні з початкових класів приватної школи повного дня MriyDiy.

Львівський дитячий оркестр – це спільнота юних музикантів від 8 до 14 років, який був створений влітку 2023 року для дітей з Львівської ТГ та ВПО. Проєкт має на меті через практику спільного музикування навчати дітей важливих життєвих та соціальних навичок.

Львівська філармонія, 12:30

8 грудня, неділя

Вистава «Святкові сни»

У Львівському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Святкові сни» для сімейного перегляду. Герої – братик Святко і сестричка Дзвінка. Напередодні свята вони особливо схвильовано чекають у своїх ліжечках на дива та подарунки.

Але натомість бачать промінь світла і вирушають за ним. Так починається дивовижна подорож, сповнена пригод та випробувань. Там є місце сміливості, відвазі, любові та мудрості. Але ця довга дорога зовсім не марна. За свої вчинки діти отримають не просто подарунки, а те, що назавжди залишиться в їхньому серці.

Львівський театр ляльок, 12:00, 14:00, 16:00