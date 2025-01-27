Минуло вже майже три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Війна вплинула на усі сфери життєдіяльності. На початку багато компаній, закладів призупиняли свою діяльність, однак згодом знову запрацювали, але вже із врахуванням викликів часу. Як повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на роботу львівських ТРЦ читайте у матеріалі ZAXID.NET.

King Cross Leopolis

З початком повномасштабної війни King Cross Leopolis не зупиняв свою діяльність

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року ТРЦ King Cross Leopolis не зупиняв свою діяльність. Гіпермаркети продовольчих та господарських товарів, магазини електроніки, аптека продовжували функціонувати, щоб забезпечити населення усім потрібним.

«Магазини та заклади, які не належать до сфери товарів першої необхідності, зачинилися, дбаючи насамперед про безпеку своїх працівників. Але вже наприкінці березня - на початку квітня 2022 року більшість закладів знову запрацювали», – розповіла директорка ТРЦ King Cross Leopolis Марія Патер.

Найважчими, кажуть у ТРЦ King Cross Leopolis, були перші місяці, коли потрібно було усвідомити нову реальність та швидко адаптуватись до неї, зрозуміти, які нові функції може виконувати ТРЦ King Cross Leopolis в умовах війни. У 2022 році відвідуваність торгово-розважальних центрів знизилась, особливо відчутно це відобразилося на розважальній зоні та фуд-корті.

«Змінилася споживча поведінка відвідувачів, які насамперед купували продукти харчування, предмети першої потреби, ліки. Згодом зріс попит на сезонний одяг та взуття, восени з’явився підвищений запит на різноманітні автономні джерела живлення, павербанки, автономні прилади освітлення тощо. Поступово усі заклади торгового центру відновили свою діяльність», – зазначила директорка ТРЦ King Cross Leopolis Марія Патер.

Ще на етапі будівництва у ТРЦ King Cross Leopolis подбали про забезпечення безперебійного живлення. Йдеться про резервну лінію електропостачання і потужний дизель-генератор, який забезпечує основні системи безпеки торгового центру. А для того, щоб дати можливість працювати орендарям за відсутності електропостачання, у ТРЦ King Cross Leopolis встановили ще один додатковий дизель-генератор. Тому зараз торговий центр має можливість продовжувати роботу навіть за відсутності електропостачання.

Загалом діяльність ТРЦ King Cross Leopolis у 2022 році була сфокусована на:

забезпеченні безперебійної роботи та безпечних умов перебування працівників і відвідувачів;

партнерській підтримці орендарів, завдяки якій абсолютна більшість закладів продовжили свою роботу;

підтримці різноманітних благодійних проєкт та ініціатив.

Зараз ТРЦ King Cross Leopolis працює повноцінно.

«У нас здані в оренду усі торгові площі, усі магазини відновили свою роботу. Навесні минулого року після тривалого періоду закриття відчинили свої двері для відвідувачів магазини Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius. Від початку війни у нашому ТРЦ відкрилися такі нові магазини як Puma, New Balance, Adidas, Bosch. Магазин Sinsay відкрився у новому форматі, значно розширивши свою площу. Невдовзі відкриється магазин New Yorker, оновлюються заклади на фуд-корті», – підсумувала директорка ТРЦ King Cross Leopolis Марія Патер.

Victoria Gardens

ТРЦ Victoria Gardens сфокусувалася на питанні безпеки відвідувачів і персоналу

З початком повномасштабного вторгнення команда ТРЦ Victoria Gardens сфокусувалася на питанні безпеки відвідувачів і персоналу. Йдеться про створення укриття, впровадження спеціальних процедур на випадок повітряних тривог, організація евакуаційних шляхів тощо.

«Ми також адаптували робочий графік, щоб мінімізувати ризики, та впродовж перших кількох місяців поступово відновлювали роботу всіх магазинів та закладів. Щоб відповідати змінам у споживчих запитах, ми також змінили й пул орендарів у Victoria Gardens: значно збільшили частку українських брендів та залучили більше магазинів спортивного сегменту», – розповів директор ТРЦ Victoria Gardens Ярослав Тимочко.

Найважчим для ТРЦ Victoria Gardens також виявився саме перший рік повномасштабної війни – через відсутність споживчого попиту та повну невизначеність. Відключення світла також стали викликом. Саме тому у закладі додатково встановили дві дизельно-генераторні установки (ДГУ), які живлять не тільки основні системи безпеки, але й торгові приміщення.

Левова частка збитків зумовлена припиненням роботи ТРЦ на початку повномасштабного вторгнення. Решта – додаткові витрати на генератори та паливо, що збільшило операційні витрати на 15-20%.

«Проте ми компенсуємо це шляхом оптимізації та підвищення ефективності роботи», – наголосив директор ТРЦ Victoria Gardens Ярослав Тимочко.

З червня 2022 року почала відновлюватись клієнтська активність, зокрема, завдяки ВПО. У ТРЦ Victoria Gardens кажуть, що війна змусила переглянути пріоритети. Тепер більший акцент на безпеці, енергоефективності та залученні локальних брендів, що відповідають запитам українців.

«Ми не зупиняємо інвестиції та розвиток. Здійснили реконструкцію паркінгу, що збільшило кількість паркомісць на 70 авто. Встановили ескалатор на третій поверх. Відкрили додаткові зарядки для електромобілів, на сьогодні маємо зарядні станції від всіх основних операторів ринку (загальна потужність більше 1МВТ і одночасно може заряджатись 30 авто)», – сказав Ярослав Тимочко.



Також особливу увагу команда ТРЦ приділяє соціальній відповідальності та створенні комфортного простору для відвідувачів.

«Ми продовжуємо проводити не тільки благодійні заходи, але й дитячі активності та інші культурні, спортивні й освітні проєкти. Тісно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, громадськими ініціативами тощо. Враховуючи важливість енергоефективності та сталого розвитку, ми активно працюємо над впровадженням проекту зі встановлення сонячних електростанцій. Це дозволить зменшити залежність від зовнішніх джерел енергії, знизити операційні витрати та зробити наш торговий центр більш екологічно чистим», – підсумував директор ТРЦ Ярослав Тимочко.

Spartak

Вже в березні СТРЦ працював майже так, як це було до 24 лютого

З початку повномасштабного вторгнення СТРЦ Spartak щодня відчиняв свої двері. Спершу працювали тільки магазини та заклади, які належать до критичної інфраструктури, але поступово поверталися й інші орендарі. Фактично вже в березні СТРЦ працював майже так, як це було до 24 лютого. Водночас 2022 рік вимагав швидких і якісних рішень.

«Для орендарів ми одразу ж ввели пільгові тарифи оренди. Так, компанія однозначно втратила фінансово, але ми зробили головне – підтримали бізнес і людей, які в ньому працюють. Не забули ми й про клієнтів: щодня у соцмережах інформували про те, які магазини та заклади відчинені», – розповіла маркетологиня СТРЦ Spartak Олена Сало.

СТРЦ Spartak має генератори, живлення від яких під час відключень отримують 90% орендарів. Ліфти у цей час працюють, лише обмежують рух ескалаторів на спуск.

«Наші клієнти знають, що ми завжди зі світлом, тож часто приходять не лише на шопінг, а й щоб попрацювати та підзарядити гаджети. Якось навіть бачила, як дриль хтось заряджав. Ми раді, що можемо бути корисними для спільноти й у такий спосіб», – розповіла Олена Сало.

Кількість клієнтів у СТРЦ Spartak не зменшилася. Навпаки – спостерігається приріст. Як і до повномасштабки, кількість відвідувачів змінюється сезонно.

«Про платоспроможність краще б могли розповісти самі орендарі. Але з того, що я бачу: у людей змінилися пріоритети, змінилося ставлення до фінансів. Зараз клієнти ретельніше обдумують покупку», – сказала маркетологиня СТРЦ.

У СТРЦ Spartak кажуть, що інформація про збитки є конфіденційною, водночас зазначають, що вони значні.

«Прикро також те, що через повномасштабне вторгнення те економічну турбулентність ми були змушені поставити на паузу деякі плани щодо розвитку СТРЦ Spartak », – зазначила Олена Сало.

Зараз СТРЦ працює стабільно, адже вдалося адаптуватися та наростити потужності.

«Наше гасло – "спорт, шопінг, настрій" – фактично дорівнює нашій концепції. Ми партнеримося з однойменним клубом з вільної боротьби, проводимо спортивні заходи та підтримуємо благодійні ініціативи. Стараємося зробити шопінг для клієнтів максимально комфортним. І, врешті, дбаємо про настрій наших відвідувачів. Ми організовуємо різні активності та акції, які дарують радість і трохи світла у цей складний час. Якщо ж говорити з погляду бізнесу, то динаміка позитивна: у нас немає вільних площ для оренди, ба більше – маємо лист очікування, куди вносимо потенційних орендарів. Думаю, це свідчить про те, що нам довіряють і сприймають як гідних перспективних партнерів», – підсумувала Олена Сало.