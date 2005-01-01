Найбільший львівський торгово-розважальний центр змінить власника

Найбільший у Західній Україні ТРЦ Victoria Gardens відкрився у Львові у жовтні 2016 року

Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській компанії Dragon Capital Investments Limited придбати частку в ТОВ «Фенікс-капітал», яке є власником найбільшого у Західній Україні ТРЦ Victoria Gardens.

Як зазначається в оголошенні, опублікованому на сайті АМКУ, компанії Dragon Capital Investments Limited, зареєстрованій на Кіпрі, надано дозвіл на придбання частки в статутному капіталі львівського ТОВ «Фенікс-Капітал», що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Адміністрація ТРЦ Victoria Gardens відмовилась від офіційних коментарів з приводу зміни власників. Проте, як стало відомо ZAXID.NET, угода з Dragon Capital Investments Limited ще не укладена і перебуває на етапі переговорів.

Варто зауважити, що заснована на Кіпрі у 2006 році Dragon Capital Investments Limited є дочірньою компанією найбільшої української інвестиційної компанії Dragon Capital, якій, серед іншого, належить тижневик і портал «Новое время», а також ТРК «Радіо Ера».

Начальниця управління інвестицій та проектів Ольга Сивак повідомила виданню «Твоє місто», що ймовірна покупка ТРЦ Victoria Gardens стане першою інвестицією Dragon Capital у Львові.

«Напевно, добре, що у Victoria Gardens з’явиться стабільний інвестор. Dragon Capital не є профільний стратегічний інвестор у нерухомість. Взагалі по Україні є мало інвестицій компанії у сектор нерухомості. Напевно, якщо Dragon Capital купує VictoriaGardens, це буде добрим сигналом для інших інвесторів», – сказала вона.

За даними аналітичної системи YouControl, компания «Фенікс-Капітал» належить Globcon Limited (Великобританія). Бенефіціарами компанії є громадяни Туреччини Сюлейман Хазінедароглу і Башлілар Буряк.

У середині 2017 року навколо ТРЦ Victoria Gardens, який відкрився для відвідувачів в кінці жовтня 2016 року, стався бізнес-конфлікт. Тоді власники ТРЦ заявили про дві спроби рейдерського захоплення – у червні та вересні. Колишній керівник ТРЦ Victoria Gardens Оджаклі Айтач у супроводі двох десятків чоловіків спортивної зовнішньості спробував увійти в адміністративну частину Victoria Gardens, а до ЄДР внесли зміни, забравши із засновників «Фенікс-Капітал» компанію Globcon Limited і вписавши туди Петра Бігуна та Оджаклі Айтача. Однак Господарський суд Львівської області скасував продаж ТРЦ через підробку документів.

У грудні 2017 року суд арештував Оджаклі Айтача за спробу рейдерського захоплення ТРЦ Victoria Gardens.