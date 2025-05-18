Внаслідок атаки постраждала Київщина

Російські військові в ніч на неділю, 18 травня, атакували Україну рекордною кількістю безпілотників, застосувавши 273 БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на неділю, 18 травня, російські військові атакували Україну 273 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

ППО збила 88 безпілотників на сході, півночі та в центрі країни. Ще 128 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.



«Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина», – додають у повідомленні.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка, поранено 61-річного чоловіка, 59-річну жінку та дитину 4 років. Їх доставили до лікарні. Також внаслідок атаки сталося часткове руйнування приватного будинку, а у багатоповерхівці поруч пошкоджені вікна.

У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.

Нагадаємо, попередня рекордна атака була зафіксована в ніч на 23 лютого. Тоді противник атакував балістикою, 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.