Наслідки атаки на Кривий Ріг у ніч на 23 лютого

У ніч на неділю, 23 лютого, російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ударні дрони та ракети. Внаслідок ворожої атаки є руйнування, загиблі та постраждалі на півдні, в центрі та сході країни.

Так, приблизно о 00:20 у Києві пролунали вибухи – мер міста Віталій Кличко повідомив, що ППО працює по ворожих дронах. Вибухи лунали в Дарницькому та Голосіївському районі.

Внаслідок російської атаки у Дарницькому районі Києва зайнялася пожежа в одноповерховому будинку. Крім того, пошкоджене авто та приватне помешкання. У Голосіївському районі також зайнявся вогонь на території приватного будинку площею 100 м2. Її оперативно ліквідували, поранених чи загиблих внаслідок атаки немає.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок влучання російської ракети загинув чоловік.

«Через ракетний удар у Кривому Розі, за інформацією на зараз, двоє постраждалих. Один з них – у важкому стані. Виникла пожежа. Понівечений інфраструктурний об’єкт», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Згодом голова ОВА повідомив про п’ятьох постраждалих внаслідок російської ракетної атаки.

На Одещині в Одеському районі ворожі безпілотники атакували житлову забудову. Внаслідок атаки постраждали три людини, а також сталося загоряння приватного будинку.

Крім того, окупанти атакували Запоріжжя, де поранення отримала 53-річна жінка. У місті є загоряння у приватному секторі, є пошкодження фасадів будинків.

За даними Повітряних Сил, пошкодження інфраструктури також є на Полтавщині – втім, у місцевій ОВА наразі не повідомляли про наслідки атаки.

Скільки збили дронів та ракет 23 лютого

У пресслужбі Повітряних Сил повідомили, що росіяни атакували Україну рекордною кількістю безпілотників за ніч – 267 ударними БпЛА та дронами-імітаторами різних типів. Безпілотники випускали як з російських Орла, Брянська, Курська, Шаталова, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, так і з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Крім того, росіяни випустили по Україні три балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» з території Криму.

ППО працювала не території 13 областей:

Харківської,

Полтавської,

Сумської,

Київської,

Чернігівської,

Черкаської,

Кіровоградської,

Житомирської,

Хмельницької,

Рівненської,

Миколаївської,

Одеської,

Дніпропетровської.

В результаті роботи ППО вдалося збити 138 ударних дронів типу Shahed та БпЛА інших типів. 119 безпілотників-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.

Результат роботи ППО у ніч на 23 лютого

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.