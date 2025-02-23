Росія масовано атакувала низку українських міст, є загиблі та поранені
Росіяни випустили рекордну кількість дронів за ніч
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У ніч на неділю, 23 лютого, російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ударні дрони та ракети. Внаслідок ворожої атаки є руйнування, загиблі та постраждалі на півдні, в центрі та сході країни.
Так, приблизно о 00:20 у Києві пролунали вибухи – мер міста Віталій Кличко повідомив, що ППО працює по ворожих дронах. Вибухи лунали в Дарницькому та Голосіївському районі.
Внаслідок російської атаки у Дарницькому районі Києва зайнялася пожежа в одноповерховому будинку. Крім того, пошкоджене авто та приватне помешкання. У Голосіївському районі також зайнявся вогонь на території приватного будинку площею 100 м2. Її оперативно ліквідували, поранених чи загиблих внаслідок атаки немає.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок влучання російської ракети загинув чоловік.
«Через ракетний удар у Кривому Розі, за інформацією на зараз, двоє постраждалих. Один з них – у важкому стані. Виникла пожежа. Понівечений інфраструктурний об’єкт», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Згодом голова ОВА повідомив про п’ятьох постраждалих внаслідок російської ракетної атаки.
На Одещині в Одеському районі ворожі безпілотники атакували житлову забудову. Внаслідок атаки постраждали три людини, а також сталося загоряння приватного будинку.
Крім того, окупанти атакували Запоріжжя, де поранення отримала 53-річна жінка. У місті є загоряння у приватному секторі, є пошкодження фасадів будинків.
За даними Повітряних Сил, пошкодження інфраструктури також є на Полтавщині – втім, у місцевій ОВА наразі не повідомляли про наслідки атаки.
Скільки збили дронів та ракет 23 лютого
У пресслужбі Повітряних Сил повідомили, що росіяни атакували Україну рекордною кількістю безпілотників за ніч – 267 ударними БпЛА та дронами-імітаторами різних типів. Безпілотники випускали як з російських Орла, Брянська, Курська, Шаталова, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, так і з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Крім того, росіяни випустили по Україні три балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» з території Криму.
ППО працювала не території 13 областей:
- Харківської,
- Полтавської,
- Сумської,
- Київської,
- Чернігівської,
- Черкаської,
- Кіровоградської,
- Житомирської,
- Хмельницької,
- Рівненської,
- Миколаївської,
- Одеської,
- Дніпропетровської.
В результаті роботи ППО вдалося збити 138 ударних дронів типу Shahed та БпЛА інших типів. 119 безпілотників-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.
Результат роботи ППО у ніч на 23 лютого
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.