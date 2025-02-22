Внаслідок атаки постраждали десятки будинків

У суботу, 22 лютого, російські окупанти атакували авіабомбами Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілу в місті є загиблі та поранені – серед них переселенці з Бахмута, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

За даними правоохоронців, російські окупанти скинули на Костянтинівку сім авіаційних бомб «ФАБ-250». Одна з них влучила у багатоквартирну п’ятиповерхівку, внаслідок чого зруйновані помешкання з першого по п’ятий поверхи.

Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей – чоловіки 62 та 72 років. Під завалами також можуть перебувати люди, триває пошукова операція.

«Поранено трьох жінок віком 56, 61, 71 рік. Найстаршу постраждалу поліцейські парамедики евакуювали до лікарні у тяжкому стані. Серед поранених – переселенці з Бахмута», – повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки в місті пошкоджені 10 багатоквартирних та 21 приватний будинки, промислові об’єкти, а також магазин, автостоянки, гаражі, автомобілі, дві ЛЕП та два газопроводи.