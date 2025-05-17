Автобус, по якому вдарила армія ЗС РФ, прямував у бік Сум

Уранці суботи, 17 травня, російські окупанти атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля на Сумщині. Щонайменше дев’ятеро людей загинули, ще семеро – поранені. Про це повідомили керівник Сумської ОВА Олег Григоров та пресслужба Національної поліції України.

За даними Грогорова, автобус прямував за маршрутом Білопілля – Суми. На виїзді з Білопілля росіяни прицільно вдарили по автобусу безпілотником типу «Ланцет».

Наслідки обстрілу рейсового автобуса на Сумщині 17 травня (Фото Нацполіції та Сумської ОВА)

Наразі на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці зазначили, що російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту в Україні, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності.

Доповнено. Голова Білопільської громади Юрій Зарко повідомив, що люди в автобусі їхали на евакуацію з Білопілля. Наразі місцева влада встановлює особи деяких загиблих – переважно це жінки пенсійного віку. Попередньо, від російського удару загинули дев’ятеро людей, ще п’ятеро травмовані.

У Білопіллі 17-19 травня оголосили днями жалоби за загиблими, передає «Суспільне».

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян по евакуаційному автобусі неподалік Білопілля.

За даними президента, у лікарнях зараз семеро поранених після удару російського дрона. У потерпілих опіки, переломи, контузії.

«На жаль, є загиблі – дев’ятеро людей... За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким», – написав Зеленський.

Він також наголосив, що потрібні реальні кроки для завершення війни в Україні, зокрема, запровадження жорсткіших санкцій щодо Росії з боку США, Європи та всіх партнерів.

«Учора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Дипломатія повинна запрацювати. Я дякую всім у світі, хто дійсно допомагає – не словами, а силою. Мир потрібен», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня російські загарбники FPV-дроном атакували групу комунальників в Куп’янську на Харківщині. Унаслідок удару загинула 55-річна жінка, ще четверо чоловіків 58, 49, 40 та 53 років зазнали поранень.