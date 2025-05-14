Внаслідок російської атаки постраждало підприємство в Сумах

У середу, 14 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки пошкоджений промисловий об’єкт, дві людини загинули та ще шестеро поранені, повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

У місті пролунали вибухи близько 15:00 14 травня. До того Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для регіону.

Росіяни влучили на територію місцевого об’єкта промисловості. На фото, оприлюдненому ОВА, видно зруйновану частину будівлі.

«Одна людина загинула, семеро – поранені внаслідок ракетного удару росіян по обʼєкту промисловості у Сумській громаді. Троє поранених у вкрай важкому стані», – повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

Згодом у пресслужбі Сумської міської ради повідомили, що кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до двох. Ще шестеро людей мають поранення.

Нагадаємо, 6 травня окупанти також атакували Суми балістичною ракетою. Тоді внаслідок атаки загинув чоловік та двоє дітей, ще семеро людей отримали поранення.